フライブルクが10人ザルツブルクに完封勝利! 鈴木唯人はフル出場、北野颯太&川村拓夢はベンチ外
[12.11 EL第6節 フライブルク 1-0 ザルツブルク]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第6節が11日に行われ、MF鈴木唯人が所属する4位フライブルク(ドイツ)はホームで29位ザルツブルク(オーストリア)を1-0で下した。鈴木は先発フル出場し、攻撃で存在感を発揮。ザルツブルクのFW北野颯太とMF川村拓夢はベンチ外だった。
4-2-3-1のトップ下に入った鈴木は前半18分に右足で強烈なミドルシュート。しかし、わずかにクロスバーの上へと外れた。
その後もフライブルクが攻勢をかける中、前半38分にザルツブルクのFWペタル・ラトコブが空中戦のヒジ打ちで一発退場。数的優位のホームチームは後半5分に先制した。
左CKの流れからMFヤン・ニクラス・ベステが左足でグラウンダーのシュート。ゴール前の密集を抜けたボールを最後はDFフィリップ・ラインハートが押し込み、1-0とした。
このリードを守り切ったフライブルクが2試合ぶりの白星を挙げ、開幕6戦負けなし(4勝2分)。ザルツブルクは2連敗を喫し、今大会1勝5敗となった。
第7節は来年1月22日に開催され、フライブルクはマッカビ・テルアビブ(イスラエル)、ザルツブルクはバーゼル(スイス)と、いずれも本拠地で対戦する。
