上田綺世が体調不良明けで後半強行出場も…フェイエノールトは3-1から劇的逆転黒星、EL16強へ崖っぷち
[12.11 ELリーグフェーズ第6節 ステアウア・ブカレスト 3-3 フェイエノールト]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は11日、リーグフェーズ第6節を各地で行い、FW上田綺世とDF渡辺剛所属のフェイエノールト(オランダ)がステアウア・ブカレスト(ルーマニア)に3-4で敗れた。一時2点リードをひっくり返され、ベスト16入りが遠のく痛恨の黒星。体調不良明けの上田は後半22分から途中出場したが得点には絡めず、渡辺はケガのためメンバーを外れた。
試合は立ち上がりから大きく動いた。まずは前半11分、ホームのステアウア・ブカレストは右CKをDFシヤボンガ・ニゲザナがヘディングで合わせ、先制点を記録。ところがフェイエノールトも同40分、MFルシアーノ・バレンテの左CKにFWキャスパー・テングステットが頭で合わせ、1-1の同点とした。
さらに勢いを保ったフェイエノールトは前半44分、左サイドのパスワークでバレンテが高い位置を取ると、右足クロスにMFクインテン・ティンバーが反応。ファーポスト脇からヘディングで叩き込み、2-1と逆転に成功してハーフタイムを迎えた。
なおも攻めるフェイエノールトは後半6分、左SBのDFジョーダン・ボスが内側を攻め上がってスルーパスを送ると、SBとCBのギャップを突いたボールに19歳のFWレオ・ザウアーが反応。最後はトップスピードに乗ったままの右足シュートでGKとの1対1を制し、3-1とした。
ところが後半9分、フェイエノールトは左サイドを攻め込まれると、クロスをMFミハイ・トマに叩き込まれ、再び1点差に詰め寄られる。すると同22分、ロビン・ファン・ペルシー監督はベンチに控えていた上田を投入。上田は体調不良明けで10日の練習からチームに合流したばかりだというが、敵地で強行出場となった。
それでも後半42分、フェイエノールトはスローインから左サイドを攻め込まれると、クロスをFWママドゥ・ティアムに押し込まれて3失点目。さらに同アディショナルタイム5分、カウンターからまたも左サイドを破られると、クロスをMFフロリン・タナセに決められて逆転を許した。
試合はそのままタイムアップ。フェイエノールトは順位争いのライバル相手に痛い黒星を喫し、ELベスト16入りへ崖っぷちの状況となった。
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は11日、リーグフェーズ第6節を各地で行い、FW上田綺世とDF渡辺剛所属のフェイエノールト(オランダ)がステアウア・ブカレスト(ルーマニア)に3-4で敗れた。一時2点リードをひっくり返され、ベスト16入りが遠のく痛恨の黒星。体調不良明けの上田は後半22分から途中出場したが得点には絡めず、渡辺はケガのためメンバーを外れた。
さらに勢いを保ったフェイエノールトは前半44分、左サイドのパスワークでバレンテが高い位置を取ると、右足クロスにMFクインテン・ティンバーが反応。ファーポスト脇からヘディングで叩き込み、2-1と逆転に成功してハーフタイムを迎えた。
なおも攻めるフェイエノールトは後半6分、左SBのDFジョーダン・ボスが内側を攻め上がってスルーパスを送ると、SBとCBのギャップを突いたボールに19歳のFWレオ・ザウアーが反応。最後はトップスピードに乗ったままの右足シュートでGKとの1対1を制し、3-1とした。
ところが後半9分、フェイエノールトは左サイドを攻め込まれると、クロスをMFミハイ・トマに叩き込まれ、再び1点差に詰め寄られる。すると同22分、ロビン・ファン・ペルシー監督はベンチに控えていた上田を投入。上田は体調不良明けで10日の練習からチームに合流したばかりだというが、敵地で強行出場となった。
それでも後半42分、フェイエノールトはスローインから左サイドを攻め込まれると、クロスをFWママドゥ・ティアムに押し込まれて3失点目。さらに同アディショナルタイム5分、カウンターからまたも左サイドを破られると、クロスをMFフロリン・タナセに決められて逆転を許した。
試合はそのままタイムアップ。フェイエノールトは順位争いのライバル相手に痛い黒星を喫し、ELベスト16入りへ崖っぷちの状況となった。