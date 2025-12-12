ローマが前半3発でEL3連勝!! 旗手&前田先発のセルティックは公式戦5連勝から新監督就任後2連敗
[12.11 EL第6節 セルティック 0-3 ローマ]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は11日にリーグフェーズ第6節を開催した。ローマはMF旗手怜央とFW前田大然が先発出場したセルティックを3-0で破って3連勝。セルティックはマーティン・オニール暫定監督体制で公式戦5連勝を飾っていたが、今月3日にウィルフリード・ナンシー監督が就任してからは同2連敗となった。
ローマは開始早々の6分、MFマティアス・スーレが蹴ったCKに相手DFリアム・スケールズが触れるとゴールに吸い込まれ、オウンゴールで先制した。その後もチャンスを作っていくと同35分、スーレのスルーパスからMFゼキ・チェリクがクロス。これをFWエバン・ファーガソンが押し込んで2点差にリードを広げた。
一方のセルティックは前半38分、FWアルネ・エンゲルスのポストプレーからペナルティエリア内に侵入した旗手がボールを収めるも、シュートは枠の上。反対に同45+1分、ローマがファーガソンの得点で3点目を奪い、セルティックは苦しい展開になった。
前半45+5分にはセルティックにPKのチャンスが訪れるも、エンゲルスのキックはポストを直撃。セルティックは0-3で折り返したハーフタイム明けに前田ら3選手を交代で下げる大きな動きを見せた。
意地を見せたいセルティックは後半19分、旗手のスルーパスでエンゲルスが右サイドを抜け出し、ゴール前にグラウンダーのクロスを供給。FWケレチ・イヘアナチョが合わせて1点を返したかと思われたが、VARが確認した結果イヘアナチョのオフサイドで得点は認められなかった。
対するローマも後半29分、FWレオン・ベイリーがゴールネットを揺らしたものの、これもVARチェックの末にオフサイドでゴール取り消しとなった。旗手は直後に交代。その後もローマはセルティックに反撃を許さず、3-0のリードを保持してタイムアップを迎えた。
