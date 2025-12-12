全日本プロレスは１０日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５ 優勝決定戦」を開催した。

第３試合で９月末に右足を骨折し１０月から欠場していたフリーの関本大介が復帰戦。田村男児と組んで「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎、潮粼豪と対戦した。

関本は、潮崎と激しいチョップ合戦を展開。さらに芦野と場外戦でバチバチやり合った。試合は田村が潮崎の豪腕ラリアットに沈んだが、バックステージで芦野と潮崎がコメントしている途中に乱入。芦野へエルボーとたたき込むと芦野も強烈な張り手で応戦する大乱闘。芦野が「なめんじゃねぇぞコラ！やってやるよ、いつでも！」と自身が保持する「ＧＡＯＲＡ ＴＶ王座」をかけた戦いを要求すると、関本も「俺に挑戦させろ！」と呼応。芦野は「オマエ、二度と怪我すんじゃねーぞ。待ってるからな、全日本プロレスのリングで」と挑発した。

２人の意向を受け全日本は来年１・３後楽園大会で両者のタイトル戦を決定した。

◆１・３後楽園全対戦カード

▼６人タッグマッチ

ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児、小藤将太 ｖｓ 宮本裕向、阿部史典、立花誠吾

▼６人タッグマッチ

ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス

▼ＨＡＶＯＣ ｖｓ バカの時代 ６人タッグマッチ

ザイオン、オデッセイ、潮粼豪 ｖｓ 鈴木秀樹、真霜拳號、佐藤光留

▼６人タッグマッチ

宮原健斗、斉藤ジュン、本田竜輝 ｖｓ 綾部蓮、タロース、安齊勇馬

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ

王者・芦野祥太郎 ｖｓ 挑戦者・関本大介

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・青柳亮生 ｖｓ 挑戦者・ＫＵＲＡＭＡ