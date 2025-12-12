12月10日、フリーアナウンサーの尾崎里紗がアメーバオフィシャルブログを更新。今月で3歳になる息子の七五三を家族でお祝いしたことを報告した。

【写真】家族3人で撮った七五三の写真も公開

尾崎はこの日、「七五三」と題して更新したブログ内で、「先日、七五三のお詣りをして来たときのこと」「もう、感動するぐらいの快晴で 気温も低すぎず、高くもなく、 本当に過ごしやすい気候でした。」と切り出し、絶好の晴れ舞台となった当日の様子と共に、紋付袴に身を包んだ息子の晴れ着姿を公開した。

また、尾崎は、“息子の成長を感じた瞬間”として、「ご祈祷を受ける際に、頭をお下げください、 と言われて大人たちが頭を下げたのを見て、 息子もペコってしていたこと…」「理解できる言葉が増えて、察する能力も 少しずつついてきているんだなぁ…」と感慨深げに綴った。

一方で、さすがの3歳児らしい元気いっぱいな一面も健在。「さすがの体力！！！」「みんなで写真を撮るのは一苦労。笑」と明かし、夫婦で草履を履かせたり、姿勢を整えたりと奔走する写真や、家族3人での記念ショットも公開。

さらに、「バッタバタのひとときでしたが、 七五三のお詣りができてホッとしました…」と安堵の気持ちを述べつつ、「そして、帰り道は爆睡でした 笑」と、緊張と興奮が解けたのか、息子は爆睡してしまったという微笑ましいエピソードで結び、ブログを締めくくった。

この投稿に対し、ファンからは、「七五三、おめでとうございます」「息子さんの成長が感じられますね」「家族写真、とても素敵」「少しずつ成長するお子さん、これからも楽しみですね」「これからもお子さんの成長記録のおすそわけ、楽しみにしてます」などの声が寄せられている。

尾崎アナは2019年に会社員の男性と結婚。2022年末に第1子男児を出産し、2024年6月末に日本テレビを退社した。