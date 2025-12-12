友人がひとりだけいるのか、ひとりもいないのかの違いは無限大だ。
一人が好き。でも誰かと過ごすのも好き――その間で揺れていませんか。寂しさ埋めに他人に寄りかかるほど、相手の機嫌によって心が揺らぐ。自分を大切にする人間関係はどのように築けばよいのでしょうか？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
自分ひとりの時間を大切にする
私たちは、ひとりの時間も好きだし、人と過ごす時間も好きだ。
この二つはどちらか一方ではなく、どちらも大切だ。
ただ、さびしさを埋めるためだけに人に近づくと、相手に頼りすぎてしまう。
相手の機嫌で、自分の気分まで決まってしまうからだ。
そこで大事になるのが「ひとり立ち」の力である。
まず、自分で自分の時間と気持ちを整えられること。
他人の予定や期待に流されないこと。
そのうえで、人と会うかどうかを自分で選ぶ。
これができると、社交は「穴埋め」ではなく「分かち合い」になる。
近づくときは、境界を短くはっきり伝える。
離れるときも、礼儀を忘れずに静かに距離を置く。
孤独を整えられる人は、相手に寄りかからずに、静かに寄り添える。
結果として、その関係は壊れにくく、長く続く。
ひとりの時間で自分を整え、社交の時間で喜びを分け合う。
そのバランスが、心を軽くしてくれる。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）