一人が好き。でも誰かと過ごすのも好き――その間で揺れていませんか。寂しさ埋めに他人に寄りかかるほど、相手の機嫌によって心が揺らぐ。自分を大切にする人間関係はどのように築けばよいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

自分ひとりの時間を大切にする

友人がひとりだけいるのか、

ひとりもいないのかの違いは無限大だ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

私たちは、ひとりの時間も好きだし、人と過ごす時間も好きだ。

この二つはどちらか一方ではなく、どちらも大切だ。

ただ、さびしさを埋めるためだけに人に近づくと、相手に頼りすぎてしまう。

相手の機嫌で、自分の気分まで決まってしまうからだ。

そこで大事になるのが「ひとり立ち」の力である。

まず、自分で自分の時間と気持ちを整えられること。

他人の予定や期待に流されないこと。

そのうえで、人と会うかどうかを自分で選ぶ。

これができると、社交は「穴埋め」ではなく「分かち合い」になる。

近づくときは、境界を短くはっきり伝える。

離れるときも、礼儀を忘れずに静かに距離を置く。

孤独を整えられる人は、相手に寄りかからずに、静かに寄り添える。

結果として、その関係は壊れにくく、長く続く。

ひとりの時間で自分を整え、社交の時間で喜びを分け合う。

そのバランスが、心を軽くしてくれる。