老後に住みたい「兵庫県の自治体」ランキング！ 2位「西宮市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
将来への備えが重視される現在、セカンドライフをどこで心穏やかに送るかという計画は重要なテーマです。残りの人生をより豊かにしてくれる、魅力的な自治体を探っていきましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「兵庫県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「大阪と神戸の間にあり、交通の利便も良さそうだから」（30代女性／宮城県）、「医療機関やスーパー、公共施設などが充実しており、日常生活の利便性が高い点が魅力」（40代男性／大阪府）、「落ち着いた住宅地が多く、静かな雰囲気があり老後に暮らしやすそうだと感じたから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「神戸市は都市としての利便性が高く交通や医療施設が整っており安心して生活できます。それに文化や商業施設も充実しており趣味や学びの機会も多く日常生活に彩りが生まれると思います。周辺には自然や海もあり休日にリフレッシュできる環境が整っている点も魅力です。地域の人々も温かく親しみやすい雰囲気で老後の生活を安心して楽しめると考えました」（50代男性／千葉県）、「おしゃれな街並みで海と山にも囲まれ自然環境もいいから」（40代女性／愛媛県）、「海も山も街もあって憧れる街」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：西宮市／30票西宮市は兵庫県の南東部に位置し、大阪と神戸の間にあり利便性が高い都市です。阪神間に位置する住宅都市として発展し、特に文教地区としても知られています。甲子園球場があることでも有名で、文化的なイベントも豊富です。海と山に囲まれた自然環境も魅力で、六甲山系の一部を擁しています。特に高級住宅地として名高い「西宮七園」など、落ち着いた住環境が評価されています。
1位：神戸市／142票神戸市は兵庫県の県庁所在地で、国際的な港湾都市として知られています。六甲山系の山々と瀬戸内海に囲まれ、美しい景観が魅力です。異国情緒あふれる北野異人館街、活気ある南京町（中華街）、モダンなハーバーランドなど、多様な顔を持っています。交通の便が良く、都市機能が充実している一方で、山や海といった自然も身近に。ファッションやスイーツなど、洗練された文化も根付いています。
