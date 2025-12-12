¡Ö·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ÎµÇ°¤ËÉ×¤ÈÆó¿Í¤ÇÉÙ»ÎÅÐ»³¡£ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢²¼»³Ãæ¤ËÂ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê...¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë
°¦ÃÎ¸©ºß½»¤Î30Âå½÷À¡¦¤¢¤¤¤Á¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢É×¤ÈÆó¿Í¤ÇÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
Ä«Áá¤¯¤«¤éÅÐ¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¸á¸å2»þÁ°¤´¤í¤ËÌµ»öÅÐÄº¡£
¤·¤«¤·¡¢»³¤ò²¼¤ê¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Æ......¡£
¡ã¤¢¤¤¤Á¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
2023Ç¯8·î18Æü¡¢É×¤ÈÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÏÁ°Ç¯¤Î8·î16Æü¤Ë¤âÆó¿Í¤ÇÉÙ»Î»³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÄº¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ²¼»³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢È¬¹çÌÜ¤Ç²¼»³¡£
23Ç¯8·î¤Ï·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½ÅÐÄº¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢Á°Ç¯¤È¤Ï°ã¤¦¥ë¡¼¥È¡¢ÉÙ»ÎµÜ¸ý¤«¤éÄ«¥¤¥Á¤ÇÅÐ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«...
¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¶õµ¤¤¬Çö¤¯¡¢¸ÆµÛ¤â¹Ó¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âº£Ç¯¤ÏÅÐÄº¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È¥¼¥¨¥¼¥¨¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÐÄº¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Äº¾å¤Ç¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤ò¤·¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï¡¢°Å¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÁá¤¯²¼»³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢40Ê¬Äø¤ÎÂÚºß¤Ç¥µ¥Ã¥µ¤È°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Äº¾å¤ØÅÐ¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¶ÚÆù¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ï¤¸¤á¡¢´ä¤«¤é´ä¤Ø¹ß¤ê¤ëÅÙ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤Æ......¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²æËý¤·¤Æ²¼¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é²¼¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÉ×¤â¡¢ÅÐ¤ë»þ¤ËÉ¨¤ò»È¤¤²á¤®¤¿¤é¤·¤¯¡¢»ä°Ê¾å¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼¤ë¤Î¤ËÊªÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤òÈ´¤«¤·¤Æ²¼»³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²¿½½¿Í¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×
É×¤Ï½½¿ôÇ¯Á°¤È¿ôÇ¯Á°¤Ë2ÅÙÉÙ»Î»³¤ËÅÐÄº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÍ¼Êý¤Ë¤Ï²¼»³¤¬½ÐÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸á¸å2»þÈ¾º¢¤«¤é²¼¤ê»Ï¤á¡¢°Å¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤Ï¸Þ¹çÌÜ¤Þ¤Ç²¼»³½ÐÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏÅÐ¤ë»þ¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆü¤âÊë¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢±ýÉü¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤Îµ¢¤ê¤ÎÀÚÉä¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤â¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì¹ï¤âÁá¤¯²¼»³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤ÉÂ¤¬ÄË¤¤¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤......¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢²¼»³¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19»þÈ¾º¢¤Ë¤Ï¡¢ÊÕ¤ê¤Ï¿¿¤Ã°Å¡£Æ§¤ß³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£
Â¤ÎÄË¤ß¤Ë»ë³¦¤Î°¤µ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ß¤ê¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë......¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ß¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë²¼»³½ÐÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄ«¤Þ¤ÇÌî½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê·ù¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆó¿Í¤Ç¡¢µµ¤ÎÊâ¤ß¤Ç²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¸å¤í¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²¼»³¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Ë¥é¥¤¥È¤òÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ë
¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤ÈÅÐ»³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤½¤ÎÊý¤Ï¡Ö²¼»³¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤òÄË¤á¤ÆÁá¤¯²¼¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²¼¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÈÌµ¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥È¤òÆó¿ÍÊ¬Âß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÀèÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÙ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½ï¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÄË¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëº§µÇ°¤Ë²¹¤«¤¤»×¤¤½Ð
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¸á¸å9»þ²á¤®¤Ë¤Ï¸Þ¹çÌÜ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤ÈÆó¿Í¤À¤±¤Ç²¼»³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢0»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ºÇ°¡¢¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ......¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤ªÎé¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´±óÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤âÌë´ÖÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÎé¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤·²¿¤«¤Î¤´±ï¤Ç¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Ê¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
3Ç¯ÌÜ¤Î·ëº§µÇ°¤¬¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë