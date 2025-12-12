『あさイチ』大物ゲスト降臨「美人」「テレビに釘付け」「このまま会社休みたいわ〜ｗ」
NHK総合『あさイチ』（前8：15）の「プレミアムトーク」（12日放送）に、連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に出演中の大物俳優が登場した。
【写真】美人！ ネットが歓喜した”大物ゲスト”
ゲスト出演したのは、雨清水タエ役・北川景子。朝ドラ放送直後に“どアップ”で映し出され「『あさイチ』をご覧の皆さん、おはようございます。北川景子です」とあいさつ。「まるで大河ドラマのようだ」と話題になった初登場シーンが改めて紹介された。
視聴者からは「テレビに釘付けです。朝から眼福！」「ずっと見てられる北川景子さん。性格も素敵な方だろな、滲み出てる。女性として憧れちゃうね」「北川景子だ！このまま会社休みたいわ〜ｗ」「プレミアムトークは北川景子様！本当に美人で朝から眩しい」などの声が寄せられている。
