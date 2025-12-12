広島・会沢翼捕手（３７）が１１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、減額制限（１億円以下は２５％）を超える３０００万減の年俸５０００万円でサインした。今季は２４試合の出場にとどまり、自己ワーストの打率・１１６。来季は球団捕手最長を更新する２０年目。自身初の日本一達成へチームに尽力することを誓った。（金額は推定）

大幅な減俸にも、表情が曇ることはなかった。会沢は「こればっかりは仕方ない」と減額制限を超える提示を潔く受け止めた。球団との交渉は約１時間。「『カープが強くなるにはどうしたらいいか』という部分も含め、考えていかなきゃいけないという話し合いでした」と内容を明かした。

今季は２０１２年以来１３年ぶりに出場３０試以下の２４試合（先発１８試合）にとどまり、打率・１１６、０本塁打、１打点だった。

ただ、扇の要としては随所で投手陣を支えた。来季が２０年目。球団捕手では石原慶幸（現１軍バッテリーコーチ）らの１９年を更新する節目のシーズンになる。「優勝は３回させていただきましたが、日本一はまだできていない。その景色はどんな感じなのか、肌で感じてみたい」と悲願達成への思いを増幅させた。

そのためにはチームへの尽力を惜しまない。「（自分の出番は）投手が困っている時。試合に出たい気持ちは持っているので、練習から頑張っていく」と闘志を燃やす。出番を増やす若手には「自分のために頑張ることが、チームのためにつながる」と背中を押した。 ８日には２１年に就任した労働組合・日本プロ野球選手会会長を退任。「先輩方がいろいろと交渉して勝ち取ってくれたものを、若い子にしっかり伝えていく役割がある。バトンをつないでいきたい」と継承も誓った。積み上げた経験値と唯一無二の存在感で、カープを支えていく。