「ロマンティック・キラー」(C)2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 (C)百世渡／集英社

上白石萌歌に加え、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太という人気ボーイズグループメンバーの共演が話題のクアトロ主演作として12月12日から公開された"ロマキラ"こと「ロマンティック・キラー」。

2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡による同名コミックを、これまであらゆるジャンルの漫画実写化を手がけてきた英勉監督が映画化した本作。"絶対に恋愛したくない"女子高生の前に次々とかっこいい男子たちが現れ、手を変え品を変え胸キュンな罠を仕掛けまくる...というコメディになっている。

ユニークな物語の中でも、今をときめくイケメンたちが嬉々として演じる多種多様な男子たちが見どころの一つだ。

生きがいはゲーム、チョコ、猫という恋愛キャンセル界隈の女子高生・星野杏子(上白石)の前に、突如現れた魔法使い・リリ。人間の"恋愛エネルギー"を糧にする魔法界からやってきたリリは、杏子から恋愛エネルギーを得るため、生きがいを取り上げてしまう。そこから杏子の元には様々な男子が仕掛けるロマンティック・トラップが押し寄せることに。

運命的な出会いをした転校生と隣の席になったり、気になるクラスメイトと強制同居させられたり...リリの魔法によって恋愛"あるある"なシチュエーションに巻き込まれながらも、日常を取り戻すべく、ロマンティック・トラップを撃退する杏子。しかし、3人の同級生たちと距離を縮めていくことになり...。

数ある男子たちの中でも杏子と深く関わっていくことになる3人の男たちは、少女漫画で見たことがあるようなキャラクターばかり。高橋が演じるのは、どこか影のある転校生の香月司。「僕とリンクする部分が多かったこともあり高橋恭平50％・香月司50％で演じさせていただきました」と語るように、持ち前のクールなオーラを放ちつつも時折溢れる笑顔など、ツボを押さえた演技で繊細なキャラクターを作り上げる。

木村が演じるのは、野球部のエースで天然な幼馴染の速水純太。爽やかな短髪や凛々しい姿はスポーツマンといったところだが、同時にどこか抜けているかわいらしい一面も持ち合わせており、のほほんとした木村の柔らかな表情がキャラクター像にマッチしている。

中島が演じるのは、これまた少女漫画の定番とも言える世間知らずの御曹司という小金井聖。偉そうに振る舞いつつもピュアな部分もあるツンデレというクセのあるキャラクターで、かわいらしいルックスの中に気品を漂わせた中島のイメージにぴったりのハマり役と言えるだろう。

この3人は演技で存在感を放つと同時に、それぞれの所属グループでテーマソングも担当。"ミラクル"テーマソングになにわ男子の「Never Romantic」、"アオハル"テーマソングにINIの「True Love」、そして"キュンラブ"テーマソングにFANTASTICSの「ずっとずっと」...と、爽やかなポップチューンから甘いバラードまで、異なるテイストのナンバーで響かせる歌声でも作品を盛り上げている。

さらに、謎のSAT役を英語で演じた藤原丈一郎(なにわ男子)や某韓国ドラマを彷彿とさせるような兵士に扮した與那城奨(JO1)、人気ゲームを想起させる謎の刀役の佐藤大樹(FANTASTICS)、9年ぶりに不良役で登場した白濱亜嵐(GENERATIONS)といった脇を固めるキャストたちも、グループや事務所ゆかりのスターたちが勢揃い。

そんな男性キャストが演じる個性豊かなキャラクターたちの猛アタックを一人跳ね除ける杏子役の上白石は、ボサボサヘアーなビジュアルをはじめ、叫んだり、白目を剥いたりというコミカルな演技、時にはアクションまで繰り出し、断固恋愛を拒否する女子高生をエネルギッシュに表現。クアトロ主演を牽引する存在感を放っている。

グループ、事務所の垣根を超えたキャストを贅沢に起用し、恋愛"あるある"をコミカルに描き出している「ロマンティック・キラー」。男性陣がてらうことなく演じるザ・少女漫画なキャラクターたちから、胸キュンなときめきを堪能したい。

文＝HOMINIS編集部

映画情報

ロマンティック・キラー

12月12日(金)より全国公開中

出演：上白石萌歌、高橋恭平、木村柾哉、中島颯太

配給：東宝

