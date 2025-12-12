「cut it close」の意味は？時間がないときに使えるフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「cut it close」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、時間がないときに使いたくなる言葉です！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ギリギリの行動をする」でした！ 「cut it close」は、時間の余裕がないこと表す英語のフレーズです。 「close」＝「近い」という意味から派生して「惜しい、あと少し」という意味で使います。 A：「The deadline is Wednesday, so why not do it on Tuesday night?」

（締め切りが水曜日だから火曜日の夜にやればいいんじゃない？）

B：「That’s cutting it close.」

（ちょっとギリギリ過ぎるでしょ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部