12月に入り、火事が相次いでいます。空気が乾燥し、火事の件数が増えるこの時期、自宅で身を守る方法を取材しました。

佐賀県小城市で4日に起きた火事。木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。



福岡市や大牟田市でも火事が相次いでいて、県は乾燥・強風による火災への注意を呼びかけています。

建物の火事で特に多い原因が、コンロによる火事です。



■八木菜月アナウンサー

「一瞬にして火がつきましたね。」





北九州市消防局は、12月のこの時期は特に注意が必要だと話します。■北九州市消防局・坂本祥一さん「12月は空気が乾燥して、通常では火がつきにくいものでもこの時期は火がつきやすく、火事が起きやすい。」

去年、全国で起きた出火件数を見ると、12月が特に多く、一番少なかった10月に比べおよそ1.5倍です。

自宅で気をつけたいのが、油による火事です。



■八木アナウンサー

「火をつけていきます。」



油の入った鍋を、強火のコンロにかけて放置します。

すると、およそ8分で油に引火しました。



ここで、火を消そうと鍋に水をかけると、火は消えるどころか勢いを増し、天井の高さまで燃え広がります。

では、油に引火した場合、どうすれば良いのでしょうか。



■北九州市消防局・坂本さん

「なるべく低い位置から、体を守りつつ。いいですね。」



油に引火した場合、使うのは鍋のフタです。火から身を守りつつ、手前から静かにかぶせます。



続いてコンロの火を消しますが、ここで注意すべきポイントは。



■坂本さん

「まだ温度が高いので再度、火がついてしまう可能性があります。」



油の温度が下がるまで、フタは絶対に開けないようにしましょう。

改めて、鍋の油に引火した場合の対処法です。



▼手前から鍋にフタを静かにかぶせます。

▼コンロの火を必ず消してください。

▼火が再びつく可能性があるため、油の温度が下がるまで、フタは開けないようにしましょう。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月11日午後5時すぎ放送