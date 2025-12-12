鍋の油に引火したら水はNG FBSアナが消火のプロとともに対処法を確認 12月は出火件数最多
12月に入り、火事が相次いでいます。空気が乾燥し、火事の件数が増えるこの時期、自宅で身を守る方法を取材しました。
佐賀県小城市で4日に起きた火事。木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。
福岡市や大牟田市でも火事が相次いでいて、県は乾燥・強風による火災への注意を呼びかけています。
建物の火事で特に多い原因が、コンロによる火事です。
■八木菜月アナウンサー
「一瞬にして火がつきましたね。」
■北九州市消防局・坂本祥一さん
「12月は空気が乾燥して、通常では火がつきにくいものでもこの時期は火がつきやすく、火事が起きやすい。」
去年、全国で起きた出火件数を見ると、12月が特に多く、一番少なかった10月に比べおよそ1.5倍です。
自宅で気をつけたいのが、油による火事です。
■八木アナウンサー
「火をつけていきます。」
油の入った鍋を、強火のコンロにかけて放置します。
すると、およそ8分で油に引火しました。
ここで、火を消そうと鍋に水をかけると、火は消えるどころか勢いを増し、天井の高さまで燃え広がります。
では、油に引火した場合、どうすれば良いのでしょうか。
■北九州市消防局・坂本さん
「なるべく低い位置から、体を守りつつ。いいですね。」
油に引火した場合、使うのは鍋のフタです。火から身を守りつつ、手前から静かにかぶせます。
続いてコンロの火を消しますが、ここで注意すべきポイントは。
■坂本さん
「まだ温度が高いので再度、火がついてしまう可能性があります。」
油の温度が下がるまで、フタは絶対に開けないようにしましょう。
改めて、鍋の油に引火した場合の対処法です。
▼手前から鍋にフタを静かにかぶせます。
▼コンロの火を必ず消してください。
▼火が再びつく可能性があるため、油の温度が下がるまで、フタは開けないようにしましょう。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月11日午後5時すぎ放送