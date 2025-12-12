新日本プロレス・棚橋弘至の来年１・４東京ドームでの引退試合の前売り券が１２日朝までに「予定枚数終了」した。

新日本プロレスは１１月１６日に全１８席種の前売り券が完売になったことを発表。これを受け、緊急に４席種を追加増席し１１月３０日に発売した。

発売当日に「アリーナＢ」２万５００円。「アリーナＣ」１３５００円。「アリーナＣ」（エキサイトシート）１万３５００円の３席種が２時間半で完売。残りは「外野スタンド」１万８１００円（炭酸ボトル付き）＆１万１５００円を残すのみだったが１１日に「新日本プロレスリング株式会社営業部」が公式「Ｘ」で「完売間近！追加座席も残りわずか」と告知していた。

１２日午前８時過ぎに新日本プロレスの公式ＷＥＢから１・４ドームの「チケット」をクリックすると前売り券を発売する「ローソンチケット」で「外野スタンド」も「予定枚数終了」と表示された。今後、チケットの代金を支払期限までに支払わなかった購入者が出た場合、再び発売となる可能性はあるが事実上「全席完売」した。

これまでに新日本プロレスは「全席完売」になった場合、「前売りにて全席完売の場合、当日券・小中高生券の発売はございません。あらかじめご了承ください」と告知しており、「超満員札止め」になることが濃厚となった。

これで棚橋の引退試合は、同じ東京ドームで７万人を動員（主催者発表）した１９９８年４・４に行われた「アントニオ猪木引退試合」に匹敵するプロレスの歴史に残る最高の観客動員を記録する興行となる。ＡＥＷのオカダ・カズチカとのラストマッチへ最高の舞台が整った。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼棚橋弘至 引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ ウルフアロン

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 トルネードランボー（参加チーム数未定）

※３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。