【y=2x+4】「関数って何？」子どもに聞かれたら、あなたは即答できますか？

導入「関数とは」

「今日数学の授業で習ったんだけど、『関数』って、どういう意味なの？」

皆さんはこのように子どもに質問を投げかけられたら、いったいどのように答えますか？

おそらくこの記事を読んでいる方の多くが、なんとなく「関数」という言葉を聞いたことがあることでしょう。「xとyの関係」「グラフで表す」など、なんとなくイメージがついている人もきっといるはず。授業で習って難しかった、必死にテスト勉強をした、なんて思い出がある人もいるかもしれません。しかし、いざ「関数とは何か」を説明しなさい、と言われると、困る方が多いのではないでしょうか。

今回の記事は、そのような数学が苦手な大人の方に向けて書きました。

実は「関数」は、数学の授業だけでなく、日常生活のいたるところに溢れています。

「関数」を理解することは、テストの点数を上げることだけでなく、社会で生きるうえで非常に役に立ちます。

今回は、数学が苦手な方でも「今日から話せる『関数』の魅力」についてお伝えしていきます。

さらに後半では、筆者が開発した“遊びながら関数が身につくゲーム”「関数大富豪」についても紹介するので、ぜひお読みください。

関数とは「ある入力に対して、1つの出力が決まる仕組み」

いきなり結論ですが、関数とはとてもシンプルな仕組みです。

「ある入力に対して、1つの出力が決まる仕組み」

これが関数です。

この説明だけで、授業で習う関数から、日常に溢れる関数までほぼすべてがカバーできます。

例えば、

y = x+3

という式を考えてみましょう。

この式の「x」に「1」を入れると「y」は「1+3 = 4」で「4」と決まり、「3」を入れると「y」は「3+3 = 6」で「6」と決まります。

このように、大きな値や「0」、マイナスの値、そして小数など、どんな数を「x」に入力しても、必ずその数字より「3」大きな数が「y」として出力されます。つまり、「y = x+3」は、「ある入力に対して、それよりも3だけ大きな数を出力する」という仕組みなのです。これをよく教科書では、「yはxの関数である」と表します。

いかがでしょうか。このように考えれば、ただ計算式を見つめるよりも少し「関数」の問題に取り組みやすくなるのではないでしょうか。そして、このような「関数」の関係性は日常生活、社会にもあふれているのです。

社会に溢れる関数

「関数」が生活に使われている例としてメジャーなものが、「タクシーの料金」です。

一般社団法人東京都個人タクシー協会によると、東京都23区内を走る一般的なタクシーの運賃料金は、

初乗（1.096kmまで）500円

加算（255mまでを増すごとに）100円

と定められています。（実際には、「時間距離併用制運賃」「深夜・早朝割増」などのルールもありますが、今回は割愛させていただきます）

数字が少し複雑ですが、ざっくりいうならば、「最初の1kmは500円、そこからは約250mずつで100円上がる（つまり1kmで約400円上がる）」ということだと分かります。これも実は、立派な「関数」の一つなのです。

例えば、あなたがここから3km離れた場所までタクシーで行きたいと考えたとしましょう。その場合、1.096kmの初乗料金に、加算料金が8回かかる計算となるため、値段は1300円だと推測できます。これがまさに、目的地までの距離という「入力」に対して、運賃料金という「出力」を出す仕組みなのです。

この「関数」を、x（入力）を「距離（m）」、y（出力）を「運賃（円）」として、数学的に式や表で表すと次のようになります。