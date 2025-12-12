¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶Ó¿¥¡È¼ºÎø¡É¡ÖÄÌÌõ¡õ¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡×¥Ø¥Ö¥ó·Þ¤¨¡õ¼ø¶ÈÉÔºß¡Ö¥ê¥è¤è¤ê¡×¡ÖÏ»¾ò¸æÂ©½ê¡×¥Í¥Ã¥È¿´ÇÛ
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï12Æü¡¢Âè55ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡NHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè55ÏÃ¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¹¾Æ£¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ï¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶âÇû¤ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÎÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÅÐ¹»¤·¡¢¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡×
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ö¥â¥Á¥í¥ó¡¢¥¹¥Ð¥é¥·¡¢¥Ä¥¦¥ä¥¯¡£¥¹¥Ð¥é¥·¡¢¥ª¥»¥ï¥¬¥«¥ê¡£¥¤¥Ä¥â¥¿¥¹¥«¥ê¡¢¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡×
¡¡¶Ó¿¥¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÅ°Ìë¡£¼«¤é¶âÇû¤ê¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¶Ó¿¥¤ÎÍ©Îî¤¬¸½¤ì¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤Æ¡¢ÅÐ¹»¤Î½àÈ÷¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¤Ã¤Æ¤âÂÖÅÙ¤¬¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤½¤³¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¦¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Îîw¡×¡ÖÏ»¾ò¸æÂ©½ê²½¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔØâ¡£¼ºÎø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¥ê¥èÍÍ¤è¤ê¤â¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£ÂçÈ×ÀÐ¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Ë¤ª¥ê¥è¤µ¤ó¤Ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬3¿Í¤¤¤ë½µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡15Æü¤«¤éÂè12½µ¡Ö¥«¥¤¥À¥ó¡¢¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡£¡×¤ËÆþ¤ë¡£