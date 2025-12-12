ボナベンチュラの華やぎPOP UP開催♡限定コレクション&特別オーダーも

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド「ボナベンチュラ」が、2025年12月17日（水）～25日（木）までジェイアール名古屋タカシマヤにてPOP UPを開催します。会場には、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定「Luce Caldaコレクション」や「ホリデーコレクション」が登場。バッグやiPhoneケース、ウォレット、キーリングなど心躍るラインナップが揃います♡さらにブランドの象徴であるミアトートをパーソナライズできる特別なオーダーイベントも同時開催。冬のギフト選びにもぴったりの内容です。

限定カラーの華やぐホリデー小物

POP UP会場では、Luce Caldaコレクションとホリデーコレクションが展開され、温もりのあるレッドやチョコレートブラウン、上品なシルバーなどのカラーをまとった小物が多数ラインナップ。

バッグ、iPhoneケース、ウォレット、キーリングチャームまで、普段使いからギフトまで選びやすい構成です。

特に、季節感を感じさせる深みのある色合いは冬の装いを上品に引き立て、ラグジュアリーな雰囲気を演出します。

ミアトートを自分好みにオーダー♡

ブランドのシグネチャー「ミア トートバッグ（30シュリンク）」を自分仕様に仕立てられる“Colora la tua Mia Tote”も同時開催。

価格は297000円（税込）、サイズはW28×H21×D13cmで、ベースカラーはエトープ、グレージュ、チャコールグレー、ブラックの4色。

インサイドカラーは上記4色に加え、イエロー、オレンジ、アザレピンク、ブルーシアンを含む計8色から選択可能です。

オーダー後の受け取りは約6ヵ月。自分だけのこだわりを詰め込める特別な体験が叶います♪

冬を彩る限定イベントへ出かけよう

ホリデーだけの特別なラインナップと、ミアトートのパーソナライズオーダーが同時に楽しめる今回のPOP UPは、贈り物にも自分へのご褒美にも最適。

会期中は税込50000円以上の購入で先着30名にハートレザーコースターのプレゼントもあり、訪れるだけで心が弾むイベントです。

ラグジュアリーな革小物に触れながら、お気に入りの一品を見つける時間はきっと特別な思い出に♡冬の華やぎをまといに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。