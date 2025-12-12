女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第55話が放送され、英語教師レフカダ・ヘブンとの恋に破れ、島根県知事の娘・江藤リヨが身を引く姿が描かれた。朝ドラ初出演を果たした女優の北香那（28）が好演し、存在感を発揮した。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第55話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）との恋が終わり、江藤リヨ（北香那）は松野トキ（郄石あかり）に今までの応援のお礼を伝え…という展開。

リヨは松野家に足を運び「あなたが前に言ってた、先生は“通りすがり”という意味がようやく分かりました」「大変よ、先生を射止めるのは」――。

北は、名脇役たちが本人役に挑んだテレビ東京「バイプレイヤーズ」シリーズ第1作「〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜」（2017年1月期）で紅一点・ジャスミン役に抜擢。22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」においては公暁（寛一郎）の母・つつじ役を好演。縁のある、ふじき脚本が朝ドラデビュー作となった。

――朝ドラ初出演。

「朝ドラにはいつか出演してみたいという憧れを、ずっと持っていました。そんな中で『ばけばけ』出演のお話を頂いた時は、一つの目標に手が届いたようなうれしさがありました。あと、脚本のふじきみつ彦さんとは、以前『バイプレイヤーズ』という作品でご一緒させてもらっているので、ふじきさんが書く脚本の朝ドラに出演させていただけることに凄くご縁のようなものを感じてうれしかったですね」

――役柄について。

「知事の娘として良い家で育ち、基本は自分を疑わずに進んできたハツラツとしたキャラクターだけど、そこに嫌味がない。どこまでパワフルなお芝居で振り切っていいのかなと、撮影前から演じるのを凄く楽しみにしていたんです。その時に起こることを受け入れてストレートに進んでいくイメージで、人間関係においても単独行動的というか、自己中心的な部分もあるのですが、私はそこがちょっと愛せるというか、演じていて気持ちの良いキャラクターだと感じています。たぶん本来の私とは真逆な人間性を持っていて、リヨの感情は理解できても突発的に行動する部分はほとんど理解できず、そこが逆にうらやましいと思いました。あと、リヨは着ている衣装も凄くかわいいです。当時には珍しく、時代を先取りしているようなおしゃれな衣装なので、是非そこにも注目してほしいですね」

――視聴者の方へのメッセージ。

「小泉八雲さんは色々資料を見ていくうちに、凄く日本に魅せられた人なのだと思いました。日本の文化の細部まで見落とさずに、それを美しさとした上で、文学として昇華させた人だと思います。小泉八雲さんの影響は、現在においても大きなものだったんじゃないかなと思いますよね。当時の日本がどういう国だったのか、どういう様子だったのかというのを、私たちはもう見ることができないので分からないですけれど、小泉八雲さんがそこまで魅せられた部分というのは、日本をより好きになれる部分につながると思います」