＜再婚は親のエゴ？＞家族になって3年「やる気がないなら辞めちまえッ！」イラ立つ夫【第2話まんが】
私（トモコ）は、数年前に元夫と離婚し、長女のアオイ（小5）と次女のユウナ（小1）と暮らしています。贅沢ができる状況でもありませんが、親子3人で力を合わせて仲良くやってきました。そんなある日、私は仕事で出会ったリョウタと親しくなります。サッカー経験者のリョウタは、子どもたちを熱心にサポートしてくれました。その姿に心を動かされた私はプロポーズを受け入れたのです。再婚にあたっては、いろいろと環境の変化がありました。
リョウタは親が経営する会社で働き、いずれ跡を継ぐ予定です。私は会社を辞め、子どもたちとともにリョウタの住む家へ引っ越しました。家族4人、幸せな家庭が築けると信じていました。しかしそれから3年が経つ頃には……。
再婚から3年経ち、アオイは中学2年生でユウナは小学4年生です。リョウタと出会った頃は熱心に取り組んでいたサッカーですが、ここ最近あまり練習に身が入っていないようです。リョウタはそんな子どもたちの態度にイライラしています。
元夫は子どもたちにまったく興味のない人でした。そのこともあってか、自分たちに興味を向けてくれるリョウタに、アオイもユウナも懐いていました。再婚したいと告げたときも喜んでくれました。もう一度誰かと生きていく未来を……そんな希望の詰まった新生活のスタートだったのです。
しかし再婚から3年。子どもたちの学年が上がってサッカーよりも別のことを優先する場面が増えると、リョウタはひどくイラ立つようになりました。こんな状況は良くないでしょう。私は一度しっかりリョウタと話そうと思っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
リョウタは親が経営する会社で働き、いずれ跡を継ぐ予定です。私は会社を辞め、子どもたちとともにリョウタの住む家へ引っ越しました。家族4人、幸せな家庭が築けると信じていました。しかしそれから3年が経つ頃には……。
再婚から3年経ち、アオイは中学2年生でユウナは小学4年生です。リョウタと出会った頃は熱心に取り組んでいたサッカーですが、ここ最近あまり練習に身が入っていないようです。リョウタはそんな子どもたちの態度にイライラしています。
元夫は子どもたちにまったく興味のない人でした。そのこともあってか、自分たちに興味を向けてくれるリョウタに、アオイもユウナも懐いていました。再婚したいと告げたときも喜んでくれました。もう一度誰かと生きていく未来を……そんな希望の詰まった新生活のスタートだったのです。
しかし再婚から3年。子どもたちの学年が上がってサッカーよりも別のことを優先する場面が増えると、リョウタはひどくイラ立つようになりました。こんな状況は良くないでしょう。私は一度しっかりリョウタと話そうと思っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子