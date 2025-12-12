驚異の326ヤードで98期生“ドラコン女王”獲得 木村円の飛ばしのコツ「振り抜くことと脱力してムチのように振る」【新人戦】

驚異の326ヤードで98期生“ドラコン女王”獲得 木村円の飛ばしのコツ「振り抜くことと脱力してムチのように振る」【新人戦】