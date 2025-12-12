米大学進学はプロテスト合格で断念 高校生プロ・吉マーナは世界一が目標「2年以内に米国に行きたい」【新人戦】
＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ 2日目◇11日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞ことしのプロテスト合格22人のうち現役高校生として受かったのは3人。そのうちの1人、吉マーナ（沖縄カトリック高校3年）はゴルフも人生設計もプランをしっかり立てている。
【写真】個性出てます 吉マーナが選んだ今年の漢字は？
3打差の4位から出た吉は5バーディ・4ボギーの「71」で回り、首位と5打差のトータル4アンダー・4位タイで最終日を迎える。出入りが激しくなったこの日は、「きょうはティショットが全然決まっていなくて…」と4つのボギーのうち、3つはティショットを2打目でグリーンが狙えないところに曲げてしまったのが原因。もう1つも2打目が木の裏に行ってボギーと、ある意味仕方のないボギーである。その一方でバーディはたくさん獲れた。「ティショットがいいところに打てて、プラン通りいい位置から打てると、ピンを狙う角度がよく打ててチャンスにつけられました」とティショットさえ狙ったところに打てれば、バーディを量産できることを証明した。しっかりとしたマネジメントを立てて、得意のショートゲームでスコアメイクするのが吉のストロングポイントだ。プランはゴルフだけでなく人生設計もしっかりしている。「小学校4年生頃からゴルフを仕事にすると決めたときに、世界で1番になりたいと思いました」。小学生の頃から世界最高峰の米女子ツアーを主戦場とすることを描いている。特にことしは「全米女子アマ」に出場し、2日間の予選を突破してマッチプレーに進出。1回戦で敗退したが、「メインランドで向こうの選手と戦ってより（米国行きが）強くなりました」。ことしのプロテストに不合格だった場合は、米国の大学に進学して腕を磨く準備を進めていたという。プロテストに合格したことで米国の大学進学は断念し、日本でプロ活動をスタートさせた。「私の運命はこっちだったのかなと。日本で1、2年ちゃんとベースを作って、リズムもつかんで、結果を出して米ツアーに行く、というのが私の運命なのかなと思います。プラン的には2年以内には（米国に）行きたいと思っています」と口にする。来季の前半戦出場権をかけたQTは1次で敗退。ステップアップツアーを主戦場に、主催者推薦でレギュラーツアーを目指すことになる。「自分の体を何段階も上げていかないといけないとやっています。もう来年に向けて動き出しています」。2年以内に米国行きを目指し、さっそくトレーニングを開始しているという。プロ初戦の今週は「全然プロっていう感じがしないです。賞金もあまり見ていなくて…。出るからには1番になりたいというのが強いです」と頂しか見ていない。「あしたはティショットもそうですけど、自分のプレーができればスコアは出せると思います。きょう出来なかったところを明日できるように」。しっかりと自分のプラン通りのゴルフで、逆転V目指す。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子新人戦 2日目の結果
石川遼参戦！ 米国男子最終予選会 初日の結果
合格おめでとう！ 98期生22人のプロフィール一覧
吉マーナのプロフィール＆成績
男子のファイナルQT 3日目の結果
【写真】個性出てます 吉マーナが選んだ今年の漢字は？
3打差の4位から出た吉は5バーディ・4ボギーの「71」で回り、首位と5打差のトータル4アンダー・4位タイで最終日を迎える。出入りが激しくなったこの日は、「きょうはティショットが全然決まっていなくて…」と4つのボギーのうち、3つはティショットを2打目でグリーンが狙えないところに曲げてしまったのが原因。もう1つも2打目が木の裏に行ってボギーと、ある意味仕方のないボギーである。その一方でバーディはたくさん獲れた。「ティショットがいいところに打てて、プラン通りいい位置から打てると、ピンを狙う角度がよく打ててチャンスにつけられました」とティショットさえ狙ったところに打てれば、バーディを量産できることを証明した。しっかりとしたマネジメントを立てて、得意のショートゲームでスコアメイクするのが吉のストロングポイントだ。プランはゴルフだけでなく人生設計もしっかりしている。「小学校4年生頃からゴルフを仕事にすると決めたときに、世界で1番になりたいと思いました」。小学生の頃から世界最高峰の米女子ツアーを主戦場とすることを描いている。特にことしは「全米女子アマ」に出場し、2日間の予選を突破してマッチプレーに進出。1回戦で敗退したが、「メインランドで向こうの選手と戦ってより（米国行きが）強くなりました」。ことしのプロテストに不合格だった場合は、米国の大学に進学して腕を磨く準備を進めていたという。プロテストに合格したことで米国の大学進学は断念し、日本でプロ活動をスタートさせた。「私の運命はこっちだったのかなと。日本で1、2年ちゃんとベースを作って、リズムもつかんで、結果を出して米ツアーに行く、というのが私の運命なのかなと思います。プラン的には2年以内には（米国に）行きたいと思っています」と口にする。来季の前半戦出場権をかけたQTは1次で敗退。ステップアップツアーを主戦場に、主催者推薦でレギュラーツアーを目指すことになる。「自分の体を何段階も上げていかないといけないとやっています。もう来年に向けて動き出しています」。2年以内に米国行きを目指し、さっそくトレーニングを開始しているという。プロ初戦の今週は「全然プロっていう感じがしないです。賞金もあまり見ていなくて…。出るからには1番になりたいというのが強いです」と頂しか見ていない。「あしたはティショットもそうですけど、自分のプレーができればスコアは出せると思います。きょう出来なかったところを明日できるように」。しっかりと自分のプラン通りのゴルフで、逆転V目指す。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子新人戦 2日目の結果
石川遼参戦！ 米国男子最終予選会 初日の結果
合格おめでとう！ 98期生22人のプロフィール一覧
吉マーナのプロフィール＆成績
男子のファイナルQT 3日目の結果