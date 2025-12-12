『ばけばけ』第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」の各回あらすじを振り返る。
■第51回のあらすじ
新年を迎えた松江。トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）に新年の挨拶を教えていた。そこに錦織（吉沢亮）がやってきて、新年の抱負を教え合うことに。ヘブンは日本滞在記を書き上げる、そのためのラストピースを見つけたいと語る。その後、トキたちは花田旅館で松野家、平太（生瀬勝久）たちと新年会に。挨拶をふられたヘブンは、「ツギ、フユ、ワタシ、マツエ、イナイ」と宣言。お祝いの空気が一変する。
■第52回のあらすじ
来年には松江を去る宣言をしたヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンがいなくなれば、また地獄のような借金生活がはじまってしまう。焦る松野家は、リヨ（北香那）がヘブンを射止めれば、トキ（高石あかり）も県知事一家の女中になり給料が上がる！と勝手にリヨの恋を応援しはじめる。しかし、トキだけは素直に応援できずにいた。そんな中、リヨはヘブンを快気祝いパーティーに招待。トキはそこでリヨが告白するという話を耳にする。
■第53回のあらすじ
リヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）にプロポーズするという話を聞き、なぜか落ち着かないトキ（高石あかり）。その頃、快気祝いパーティーではまさにリヨがヘブンに告白していた。リヨの自分への想いを知ったヘブンは、返事の前に自分の過去を聞いてほしいと話し始める。ヘブンが語りはじめたのは、アメリカ時代に経験した一人の女性との思い出だった。それは、ヘブンの心に今も深く刻まれた大切で悲しい記憶。
■第54回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）が自分の過去をリヨ（北香那）や錦織（吉沢亮）に語っていた頃、トキ（高石あかり）は胸のモヤモヤの答えもわからずサワの元にいた。そこに司之介（岡部たかし）が合流し、サワもリヨの応援をすることになってしまい、トキのモヤモヤが加速する。一方、ヘブンの話は過去の結婚生活に差し掛かっていた。かつてある女性と結婚していたと語るヘブンはそこで自分が犯してしまった過ちを告げる。
■第55回のあらすじ
リヨ（北香那）の恋が終った。ヘブン（トミー・バストウ）は過去を話した余韻が抜けず、アメリカにいるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に想いをはせる。翌朝、出勤するトキ（高石あかり）の前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。お礼のついでに発したリヨの一言に、トキは動揺する。一方、ヘブンを迎えに来た錦織（吉沢亮）の様子がどこかぎこちない。ヘブンにある質問をした錦織は、その翌朝迎えに現れなかった。
