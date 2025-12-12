¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ê¥è¤Î·Å´ã¡¢¥È¥¤ÎÀ£·à¶âÇû¤êÇ®±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä¤½¤·¤ÆÍè½µ¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¤¢¤ì¡×¤¬¤¯¤ë!?
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè55ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥¤Î¶âÇû¤êÀ£·à¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÍè½µ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¤¢¤ì¡×¤¬!?¡¡Í½¹ð¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¸¤âÊÒÁÛ¤¤¤À¤«¤é¤«¡©¡×¡Ö¤Î¤ó¤¤ËÇË¶É¡×¡Ö¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡Ù¤Æw¡×¡Ö¼Í»ß¤á¤ë¡×¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤ó¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ÄÂç¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¤¨¡©¤¨¤Ã¡©¡ª¤ª¥ê¥è¤µ¤ó¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤ó¡©¡ª¡×¡Ö¤ª¥ê¥èÍÍ¡¢±Ô¤¤¡Ä¡×¡ÖÀ£·à¡Ø¶âÇû¤ê¡Ù¡×¡ÖÀèÀ¸¤ò¼Í»ß¤á¤ë¡¢¤«¤é¤Î¡¢¶âÇû¤êw¡¡´ËµÞ¥¹¥Ð¥é¥·¡×¡Ö¤ª¥¦¥á¤Á¤ã¤ó²¿¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¤ó¾Ð¡×¡Ö¶âÇû¤ê¤ÎÀâÌÀ¡¡Á´ÈÌÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¶âÇû¤ê¥³¥ó¥È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¶Ó¿¥À¸Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÙ¹¤Í¤Á¤ã¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡Öº£Æü¤â¤ªµ¤»ý¤Á½ñ¤¼è¤ê¼ø¶È¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤³¤ó¤ÊÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½µ¸Ù¤®¡ª¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¼¡£¤±¤É¤¤¤è¤¤¤èÍè¤ë¤Î¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¶Ó¿¥¥í¥¹w¡×¡Ö¤¢¤ì¤¬Íè¤ë¤Î¤è¡ª¤¢¤ì¡ª¡×¡Ö²øÃÌ¤È¤¦¤È¤¦Íè¤ë¡ª¡©¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£