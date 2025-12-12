近畿地方は、今夜からグッと冷え込みが強まるでしょう。13日(土)の最低気温は、奈良市で-2℃、大津市で-1℃など、都市部でも氷点下の所が出てきそうです。一転して来週後半は高温傾向となる見込みで、気温の変動がかなり大きくなります。体調管理には十分ご注意ください。

13日(土)は朝グッと冷え込む 14日(日)午前は本降りの雨

近畿地方は今夜から13日(土)の早朝にかけて、冷え込みが強まります。奈良市は-2℃、大津市は-1℃まで下がる見込みで、いずれも今シーズン初めて氷点下の冷え込みとなりそうです。京都市も0℃、大阪市も2℃まで下がり、今シーズン最も気温が低くなる可能性があります。車を運転する際は路面の凍結に注意し、今夜から明日早朝は防寒対策をしっかりとしてお休みください。

なお、13日(土)は日中まで広く晴れますが、夜は次第に雲が広がり、所々で雨が降り始める見込みです。14日(日)は低気圧が通過する影響で、午前中を中心に広く雨。この時期としてはまとまった雨となる可能性があります。雲が広がる影響で地上付近の熱が逃げにくくなり、14日(日)の早朝は冷え込みが緩むでしょう。

来週後半から一時的に季節外れの暖かさ 年末年始は再び寒くなる

14日(日)の雨の後は寒気が流れ込み、来週前半はこの時期らしい寒さとなりそうです。一転して来週、特に20日(土)頃からは一時的に暖気が流れ込みやすくなり、日中に20℃近くまで上がるような季節外れの暖かさが、数日にわたって続く可能性があります。ただ、高温傾向は長く続かず、年末年始は平均気温が「平年並み」と、冬らしい寒さが戻る見込みです。断続的に寒気が流れ込み、年末あたりから北部を中心に、雪が降る日も増えてくる可能性があります。

しばらくは気温の変動が大きい状態が続くため、体調管理に十分ご注意ください。