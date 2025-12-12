日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3167（+57.0　+1.83%）
ホンダ　1598（+26　+1.65%）
三菱ＵＦＪ　2489（+50.5　+2.07%）
みずほＦＧ　5717（+146　+2.62%）
三井住友ＦＧ　4924（+83　+1.71%）
東京海上　5636（+82　+1.48%）
ＮＴＴ　156（+0.9　+0.58%）
ＫＤＤＩ　2699（+5　+0.19%）
ソフトバンク　216（-0.5　-0.23%）
伊藤忠　9715（+145　+1.52%）
三菱商　3765（+44　+1.18%）
三井物　4602（+59　+1.30%）
武田　4477（+6　+0.13%）
第一三共　3374（+14　+0.42%）
信越化　4642（+32　+0.69%）
日立　4907（+101　+2.10%）
ソニーＧ　4158（+58　+1.41%）
三菱電　4663（+60　+1.30%）
ダイキン　19695（+80　+0.41%）
三菱重　4135（+85　+2.10%）
村田製　3354（+47　+1.42%）
東エレク　32685（+85　+0.26%）
ＨＯＹＡ　23877（+402　+1.71%）
ＪＴ　5753（+25　+0.44%）
セブン＆アイ　2133（+12.5　+0.59%）
ファストリ　56036（+486　+0.87%）
リクルート　8199（+68　+0.84%）
任天堂　11574（+174　+1.53%）
ソフトバンクＧ　18373（+1148　+6.66%）
キーエンス（普通株）　55225（+555　+1.02%）