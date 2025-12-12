日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3167（+57.0 +1.83%）
ホンダ 1598（+26 +1.65%）
三菱ＵＦＪ 2489（+50.5 +2.07%）
みずほＦＧ 5717（+146 +2.62%）
三井住友ＦＧ 4924（+83 +1.71%）
東京海上 5636（+82 +1.48%）
ＮＴＴ 156（+0.9 +0.58%）
ＫＤＤＩ 2699（+5 +0.19%）
ソフトバンク 216（-0.5 -0.23%）
伊藤忠 9715（+145 +1.52%）
三菱商 3765（+44 +1.18%）
三井物 4602（+59 +1.30%）
武田 4477（+6 +0.13%）
第一三共 3374（+14 +0.42%）
信越化 4642（+32 +0.69%）
日立 4907（+101 +2.10%）
ソニーＧ 4158（+58 +1.41%）
三菱電 4663（+60 +1.30%）
ダイキン 19695（+80 +0.41%）
三菱重 4135（+85 +2.10%）
村田製 3354（+47 +1.42%）
東エレク 32685（+85 +0.26%）
ＨＯＹＡ 23877（+402 +1.71%）
ＪＴ 5753（+25 +0.44%）
セブン＆アイ 2133（+12.5 +0.59%）
ファストリ 56036（+486 +0.87%）
リクルート 8199（+68 +0.84%）
任天堂 11574（+174 +1.53%）
ソフトバンクＧ 18373（+1148 +6.66%）
キーエンス（普通株） 55225（+555 +1.02%）
