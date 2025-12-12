東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.59　高値156.16　安値154.95

157.39　ハイブレイク
156.78　抵抗2
156.18　抵抗1
155.57　ピボット
154.97　支持1
154.36　支持2
153.76　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1738　高値1.1763　安値1.1682

1.1854　ハイブレイク
1.1809　抵抗2
1.1773　抵抗1
1.1728　ピボット
1.1692　支持1
1.1647　支持2
1.1611　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3388　高値1.3438　安値1.3355

1.3515　ハイブレイク
1.3477　抵抗2
1.3432　抵抗1
1.3394　ピボット
1.3349　支持1
1.3311　支持2
1.3266　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7954　高値0.8001　安値0.7924

0.8072　ハイブレイク
0.8037　抵抗2
0.7995　抵抗1
0.7960　ピボット
0.7918　支持1
0.7883　支持2
0.7841　ローブレイク