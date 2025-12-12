東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.59 高値156.16 安値154.95
157.39 ハイブレイク
156.78 抵抗2
156.18 抵抗1
155.57 ピボット
154.97 支持1
154.36 支持2
153.76 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1738 高値1.1763 安値1.1682
1.1854 ハイブレイク
1.1809 抵抗2
1.1773 抵抗1
1.1728 ピボット
1.1692 支持1
1.1647 支持2
1.1611 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3388 高値1.3438 安値1.3355
1.3515 ハイブレイク
1.3477 抵抗2
1.3432 抵抗1
1.3394 ピボット
1.3349 支持1
1.3311 支持2
1.3266 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7954 高値0.8001 安値0.7924
0.8072 ハイブレイク
0.8037 抵抗2
0.7995 抵抗1
0.7960 ピボット
0.7918 支持1
0.7883 支持2
0.7841 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値155.59 高値156.16 安値154.95
157.39 ハイブレイク
156.78 抵抗2
156.18 抵抗1
155.57 ピボット
154.97 支持1
154.36 支持2
153.76 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1738 高値1.1763 安値1.1682
1.1854 ハイブレイク
1.1809 抵抗2
1.1773 抵抗1
1.1728 ピボット
1.1692 支持1
1.1647 支持2
1.1611 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3388 高値1.3438 安値1.3355
1.3515 ハイブレイク
1.3477 抵抗2
1.3432 抵抗1
1.3394 ピボット
1.3349 支持1
1.3311 支持2
1.3266 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7954 高値0.8001 安値0.7924
0.8072 ハイブレイク
0.8037 抵抗2
0.7995 抵抗1
0.7960 ピボット
0.7918 支持1
0.7883 支持2
0.7841 ローブレイク