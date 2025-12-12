「KS-55HG」の新色Red

クリプトンは、アクティブスピーカーでBluetooth受信もできる「KS-55HG」の新色、Redを12月12日に発売した。価格は129,800円。KRIPTON Online Store専用商品。新色追加により、カラーはRed/Gold/Silverの3色展開となる。

クリプトンのハイレゾ対応ニアフィールド・オーディオのフラッグシップモデル。筐体はオーバル・ラウンドフォルムデザインで、オールアルミ製エンクロージャー。回折効果による反射と内部定在波を抑えている。フォールデッドダクトによるリアバスレフ構造で、サイズを超えた低域再生も実現。

63.5mm径のウーファーユニットと、ハイレゾ用に30mmのリングダイアフラム型ツイーターを搭載した2ウェイ。スピーカー・ユニットはいずれもデンマークTymphany製。

内部にDDC(Digital to Digital Convertor)とDSP(Digital Signal Processor)を搭載。USBや光デジタルで入力したデジタル信号を、DDC回路とフルデジタル・アンプを直結させ、デジタル信号のままダイレクトに再生。変換ロスがなく、ハイレゾ音源を忠実に再生できるという。ステレオミニのアナログ入力も備えているが、その音声もデジタルに変換して処理する。

ウーファーとツイーターを個別のデジタルアンプで駆動する、バイアンプ駆動方式を採用。デジタルクロスオーバーネットワークを採用し、ウーファーからの逆起電流がツイーターに流れ込むといった互いの干渉を防ぎ、歪の少ない音質を実現している。

デジタルアンプの出力は35W×2の70Wとパワフル。底部には3点支持の滑り止め搭載インシュレーターを装着。制振効果のあるネオフェード・カーボンマトリクス三層材を使っており、それに滑り止めのOリングを組み合わせている。

BluetoothのコーデックはLDACまで対応。aptX Adaptiveの96kHz/24bit再生にも対応。

Bluetoothに加え、USB入力、光デジタル入力、ステレオミニのアナログ音声入力も装備。外形寸法は109×203.4×159.5mm(幅×奥行き×高さ)、重量は右が約2kg、左約1.9kg。