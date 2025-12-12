ËÌÀî·Ê»Ò¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ð¤±¤Ð¤±¤À¤è¡¼¡ª¡×¡¡µÈÂôÎ¼¤È¤Î¡ÈÀ¤³¦Àþ¤òÄ¶¤¨¤¿¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄ«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡Á¡ª¶Ó¿¥¤µ¤ó¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼!!´ãÊ¡¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµÈÂôÎ¼¤¯¤ó¤È¡£¤Ð¤±¤Ð¤±¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¼¡ª¥Á¡¼¥à¤Ð¤±¤Ð¤±¤À¤è¡¼¡ª¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¡ÈÁø¶ø¡É¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¥ª¥Õ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼!!´ãÊ¡¡×¡ÈÄ«¥É¥éÆâ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÉËÌÀî·Ê»Ò¡õµÈÂôÎ¼¤Î¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2¿Í¤Ï¸½ºß¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¸å¤Ë¥È¥¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¡¢ËÌÀî¤Ï¥È¥¤Î¿ÆÀÌ¡¦±«À¶¿å¥¿¥¨¤ò¡¢µÈÂô¤Ï¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤ÈµÈÂô¤ÏÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤·¡£Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØELLE CINEMA AWARDS 2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Î¾ì¤Ç¡¢¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¨¤µ¤Þ¤È¶Ó¿¥¤µ¤ó¤À¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡Á¡ª¶Ó¿¥¤µ¤ó¡Á¡ª¡×¡Ö¤ï¡¼¡ª¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼!!´ãÊ¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÍÍ»Ò¤Ë»Ç¤¨ ¥Á¡¼¥à¤Ð¤±¤Ð¤±ÎÉ¤¥Á¡¼¥à ÁÇÅ¨¤ÊPhoto¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ð¤±¤Ð¤±£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶»Ç®¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ð¤±¤Ð¤±¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
