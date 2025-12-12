ケンドーコバヤシ「非常にいい質問」と感心！近藤千尋が聞く、プロレスは「なんで技を避けないの？」

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

12月12日（金）深夜放送の同番組には、芸能界屈指のプロレスファンであるケンドーコバヤシがゲストとして登場。

新日本プロレスの「新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP」（2026年1月4日放送）が間近に迫り、熱い注目を集めているプロレス。その裏話をたっぷり語り尽くす。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

毎年開催され恒例となっている新日本プロレス最大の祭典「WRESTLE KINGDOM」。

2026年大会は、東京ドームを舞台に、新日本プロレスを長年にわたり支えてきた棚橋弘至選手の引退試合と、五輪金メダルに輝いた元柔道日本代表・ウルフアロン選手のデビュー戦という超注目のビッグカードが重なる。

そこでケンコバが、ウルフアロン選手と棚橋選手に関するとっておきの裏話を披露。

ウルフアロン選手の近況、お宝、さらに対戦相手はどんなレスラーなのか。また、棚橋選手のマイクパフォーマンスや「WRESTLE KINGDOM」でのこれまでの活躍などに詳しく迫る。

さらにケンコバは、2024年まで新日本プロレスに在籍し、現在はアメリカのプロレス団体で活躍しているスーパースター、オカダ・カズチカ選手についても裏話をオフレコ告白。

日本のプロ野球トップ選手の年俸超え!? 驚異の契約金とは？ そして、退団のニュースはアメリカでも大バズり。その実態がどんなものだったのかなどについてたっぷり明かす。

◆MC近藤が禁断の質問「なんで技を避けないの？」

ケンコバによれば、プロレスには選手の動き、技などの闘いぶりや試合そのもの以外にも、実は見どころがあるのだとか。あまりに意外なその見どころとは？

さらに、MCの近藤千尋が「なんで技を避けないのか」という疑問をズバリぶつける。

意外にも「非常にいい質問」と評価するケンコバが語るのは、近藤と宮本夢羅アナウンサーも驚き納得する答え。

ケンコバが分析する、プロレスラーが技を避けない理由とは。そして、それを証明する名勝負の映像も紹介される。