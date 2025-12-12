１２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・卸売在庫
００：００ 米・卸売売上高
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
１６：００ 英・貿易収支
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，ランドネット<2991>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，トーエル<3361>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，リンクユーＧ<4446>，ノースサンド<446A>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，楽待<6037>，ウエスコＨＤ<6091>，ヤーマン<6630>，さくらさく<7097>，ハイレックス<7279>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＧＥＮＤＡ<9166>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか
※東証グロース上場：フィットクルー<469A>
出所：MINKABU PRESS
