DCユニバース最新作『Supergirl（原題）』が、『スーパーガール』の邦題で2026年夏に日本公開されることが決定し、ティザー予告編とティザービジュアルが全世界同時公開された。

本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケント（デヴィッド・コレンスウェット）の従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。“スーパードッグ”クリプトも再登場を果たすほか、原作コミックにも登場し、スーパーガールやクリプトと共に旅をするエイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役をNetflixドラマ『三体』のイヴ・リドリーが演じる。さらに、『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアの出演も決定している。

公開されたティザー予告編では、冒頭に「スーパーマンが街を救った」との見出しが載った新聞が映し出され、本作が『スーパーマン』のエンディングから繋がるストーリーであることが示唆されている。続いて、家の中を歩き回るクリプトと、二日酔いでだるそうに目覚めるカーラ（ミリー・オールコック）が登場。その後、「私は、カーラ＝ゾー・エル。最高の23歳にする」と宣言する彼女だが、「大丈夫。私たちなら乗り越えられる」とクリプトに語りかける様子から、過去に何らかの辛い出来事を経験していることがうかがえる。そして、ルーシー（イヴ・リドリー）が登場し、カーラの故郷であるクリプトン星の崩壊について触れられるが、この過去が今後のストーリーにどのように影響するのか。また、スーパーガールのコスチュームとアクションシーンも初公開。目から光線を放つなど、スーパーマンに並ぶ能力が披露されている。終盤には、「スーパーマンの能力は？」とルーシーに聞かれた彼女が「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と応答する。

あわせて公開されたティザービジュアルには、青の背景に“S”マークが用いられ、スーパーガールが正面に描かれている。また、コピーには「真実／正義／どうでもいい」という挑発的かつ逆説的な言葉があしらわれている。

