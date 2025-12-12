「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「早慶から無名企業への就職…。私はどこで間違えたのでしょうか…」※1

大企業就職の神話は崩れている？

――今回の相談者の質問から読み取れるものとして、名門大学に入ったからには名門企業に就職しないと負け組のように感じてしまうということがあるのだと思います。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：そういう風に考えてしまう気持ちはわかります。そういったエリート主義は少しずつ緩和傾向とはいえ、まだまだ残っていますから本人は苦しいでしょう。

ただ、当然名門大学から名門企業に進まない＝負け組なんてことはまったくないですから、気持ちを切り替えて仕事に専念してほしいと思います。

――詳しく教えてください。

びーやま：まず、世の中の価値観は少しずつ変わってきていて、「どこの会社に入るか」よりも「どんな仕事をするか」のほうが重要視されてきていますよね。要するに、所属よりも技能の重要度が上がっているなと。

なので、企業規模に限らず実績を出せる人は重宝されますし、チャンスもどんどん回ってくる時代になったと思います。

同時に、今の時代は転職全盛ですから、そうやって技能を身につけた人がガンガンステップアップしていくというのが当たり前になりました。社会人の方ならわかると思いますが、以前の終身雇用の世界と今とは全然違いますからね。

