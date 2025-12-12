川颯太、加入後初ゴールも“痛恨”のPK献上…1−1ドローのマインツはECL2試合未勝利に
UEFAカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第5節が11日に行われ、レフ・ポズナン（ポーランド）とマインツ（ドイツ）が対戦した。
ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3勝1敗を記録し、勝ち点「9」を積み上げているマインツ。所属するブンデスリーガでは最下位に沈む同クラブだが、ECLの舞台では順調に白星を重ねている。今大会2試合ぶりの勝利を目指す一戦に、MF佐野海舟は2ボランチの一角で先発出場。川颯太はベンチスタートとなった。
試合は26分にアクシデントが発生。マインツのシルヴァン・ヴィドマーが負傷交代となり、川がピッチへ送られた。そんななか、その2分後に川が起用に応える。最終ラインからのビルドアップでマインツが前進し、佐野が左サイドのベネディクト・ホラーバッハに展開。ドリブルで運びながらカットインを選択すると、ボックス左角付近からインスイングのクロスを送る。大外から飛び込んできた川がダイレクトで合わせ、アウェイチームが先制した。
しかし37分、自陣ボックス内に流れたこぼれ球の処理をめぐり、川の足が相手選手の左ひざ付近に接触。主審はファウルの判定を下し、レフ・ポズナンにPKが与えられる。キッカーを務めたミカエル・イシャクが確実に決め切り、ホームチームが同点に追いついた。
そして67分にはニコラス・ヴェラチュニグが2枚目のイエローカードを受け、マインツは10人での戦いを強いられることに。その後は加入後初ゴールを挙げた川が85分に交代となり、試合は1−1で終了。終盤の猛攻を凌いたマインツが1ポイントを掴み取った。なお、佐野はフル出場を果たしている。次節（最終節）は18日に行われ、マインツはホームでサムスンスポル（トルコ）と対戦する。
【スコア】
レフ・ポズナン 1−1 マインツ
【得点者】
0−1 28分 川颯太（マインツ）
1−1 41分 ミカエル・イシャク（PK／レフ・ポズナン）
ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3勝1敗を記録し、勝ち点「9」を積み上げているマインツ。所属するブンデスリーガでは最下位に沈む同クラブだが、ECLの舞台では順調に白星を重ねている。今大会2試合ぶりの勝利を目指す一戦に、MF佐野海舟は2ボランチの一角で先発出場。川颯太はベンチスタートとなった。
しかし37分、自陣ボックス内に流れたこぼれ球の処理をめぐり、川の足が相手選手の左ひざ付近に接触。主審はファウルの判定を下し、レフ・ポズナンにPKが与えられる。キッカーを務めたミカエル・イシャクが確実に決め切り、ホームチームが同点に追いついた。
そして67分にはニコラス・ヴェラチュニグが2枚目のイエローカードを受け、マインツは10人での戦いを強いられることに。その後は加入後初ゴールを挙げた川が85分に交代となり、試合は1−1で終了。終盤の猛攻を凌いたマインツが1ポイントを掴み取った。なお、佐野はフル出場を果たしている。次節（最終節）は18日に行われ、マインツはホームでサムスンスポル（トルコ）と対戦する。
【スコア】
レフ・ポズナン 1−1 マインツ
【得点者】
0−1 28分 川颯太（マインツ）
1−1 41分 ミカエル・イシャク（PK／レフ・ポズナン）