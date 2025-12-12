「給料が少ない」とブチ切れる年上新人!?幼稚園の先生が職場のリアルを赤裸々に語る【著者インタビュー】
なしえマミ〜(@nasie1010)さんは自身のブログで『勘違い女系の年上新人にブチギレた話』という作品を投稿し、注目を集めている。勤務先の幼稚園に強烈なキャラの年上新人が入社して、職場での様子をコミカルに描いた作品だ。本作を描いた理由や年上新人の発言などについて、なしえマミ〜さんにインタビューした。
幼稚園時代のエッセイを描こうと思って真っ先に思いついたのが、このエピソードでした。強烈なキャラの人だったので、絶対描きたいと思い漫画にしました。実体験を元にしたフィクションです。大分脚色してますが、大元はすべて本当にあったお話です。
――幼稚園未経験の勘地先生は発着の仕事を「楽勝」と言っていましたが、その点についてどう思われましたか？
命を預かる仕事に携わってる中で、どの仕事も楽勝なんてないのになと思いました。発着の仕事は、バスから園児を降ろしてお部屋に移動させるとても重要な仕事でミスは許されません。バスの降ろし忘れで悲しい事故も起こる可能性があるので、気を引き締めて行ってほしいと思いました。
――実際に勘地先生のような年上の新人と仕事をすると、気を遣うことは多いでしょうか？
多いです。とても多いです。大体はいい人が多いのですが、勘地先生のように年下に指導されることをよく思わない人も少なからずいるので、なるべく下手に出て注意や指摘をしていましたね。ギスギスした状態での仕事は私も嫌でしたので、フランクに明るく話しかけて機嫌を損ねないようにしていました。
――自身が希望した勤務体制で働いてお給料に不満を言う勘地先生について、なしえマミ〜さんの意見をお聞かせください。
全部の役割をしてる先生と比べて楽になった分、給料が減るのは当たり前です。そうしないと、他の先生達の不満が爆発してしまいますからね。求人に記載されてる給与と違うと主張されても「自業自得では？」と思いました。もっといろんな働き方をしている先生方(パート、時短)の話を聞いてから、勤務体制の変更を検討すべきでしたね。全部やっていた私達ですら給料が低いと不満があったので、私達の給料アップをお願いしたいくらいでした。
――最後に、今後の展望についてお聞かせください。
保育の仕事を続けながら、ブログや漫画活動を積極的に行っていき、保育の現場のリアルや現場の声を読者の方々に伝えられるような漫画を描いていきます。来年は夢である商業デビューが達成できる年でもあるので、気を引き締めて執筆活動を行っていきたいです。
本作は、著者の職場に入社してきた強烈なキャラの年上新人とのエピソードを基に描かれている。なしえマミ〜さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればぜひ一度読んでみて！
取材協力：なしえマミ〜(@nasie1010)
