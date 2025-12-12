毎年恒例のプライベートゴルフは、急きょ「送別会」にもなった。9日に開催されたプロ野球の第4回現役ドラフトで阪神・井上のロッテ移籍が決定。その2日後、兵庫県内で親友とのラウンドを終えた西純の心には、新天地での活躍を願う気持ちと同時に心にポッカリと穴があくような喪失感。その二つが同居していた。

「プレー中に冗談を言い合っていても結局、寂しくなるな…、という感情の方が今は勝つんですよね。今までいろんなことを2人で経験して、思い出もいっぱいありますから」

2人は19年ドラフト1、2位の同期でともに高卒入団の間柄。高校時代に甲子園を沸かせた同士でもあり、性格も同じ人見知りという共通点があった。何がきっかけで仲良くなったのかは覚えていない。「気づいたらよくしゃべるようになって、野球の事、プライベートの事も相談するようになった」。お互いの意見がぶつかり、ケンカになりそうな時は、どちらかがスッと一歩後ろに下がる。絶妙な関係性になった。

「いつも僕が真面目で真っすぐな性格の広大についていっていたかもしれない。気が利くし、いろいろな場面で助けてもらった」

プロ1、2年目は当時の2軍寮「虎風荘」に隣接する室内練習場で夕食後の午後8時から井上が行う打撃練習に参加するのが日課。2年目の5月19日のヤクルト戦で迎えたプロ初先発の時は、打席に立つ際に身につける手袋、肘当て、フットガードの用具一式をそっと貸してくれたことは忘れない。

くしくも今年の10月から野手に転向。11月の秋季キャンプ中に行われた実戦形式のシートノックでカバーリングやスローイング、足の運び方などを細かく教えてくれたのも井上だった。

「広大には本当に感謝している。言葉はいらんから何かくれ、と言われそうですけど。いつか同じ舞台で活躍できるように、僕が頑張らないとダメ。勝負事は勝たないといけないので、来年はゴルフでも勝たないと」

千葉と兵庫に離れても、2人の絆は決して変わらない。（阪神担当・石崎 祥平）