»³ËÜÍ³¿¤¬ÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£Ö£Ï£Ç£Õ£Å¡×¤Î¡È¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥¹¾Þ¡É¤ËÁª½Ð¡¡µå±ã¤Ç¤Î°áÁõ¤¬¡Öµ®Â²Åª¤ÊÀöÎý¤µ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£Ö£Ï£Ç£Õ£Å¡×¤Î¡Ö£Ö£ï£ç£õ£å¡Ç£ó¡¡£µ£µ¡¡£Â£å£ó£ô¡¡£Ä£ò£å£ó£ó£å£ä¡¡£Ð£å£ï£ð£ì£å¡¡£ï£æ¡¡£²£°£²£µ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¡¢½êÂ°ÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿»³ËÜ¡£¡Ö£Ö£Ï£Ç£Õ£Å¡×¤Î¸ø¼°£È£Ð¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁª½ÐÍýÍ³¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥Ú¥ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇò¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥é¥¦¥¶¡¼¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¥¿¥¤¥Ä¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥æ¡¼¥Þ¥ó¤Î»Å¾å¤²¤¬µ®Â²Åª¤ÊÀöÎý¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¥á¥¾¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¤Î¥¿¥Ó¥·¥å¡¼¥º¤ÏÈà¤ÎÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¾Î¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÆÃÃí¤Î¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¥ó¤«¤é¹õ¤¤¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò½ê¶¹¤·¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¡£Ê¸Ëö¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¸«¤«¤±¤ë¾ì½ê¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ê¡¢¹¬±¿¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö»³ËÜ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Þ¤¿°ì¤Ä²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£ÉáÃÊ¤Îµå¾ìÆþ¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë»¨»ï¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£