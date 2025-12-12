真っ昼間の住宅街で住吉会会長と接近…六代目山口組・司忍組長が自ら動いた「積極外交」の狙い

司組長が見せた「笑みの意味」

年の瀬の足音が近づく12月上旬。好天に恵まれた愛知県豊橋市の閑静な住宅街の一角にある六代目山口組の直系組織・十一代目平井一家の本部周辺には、早朝から緊迫した空気が流れていた。地元の愛知県警や警視庁などの捜査員十数人が警備・警戒を続けており、正門の巨大なシャッターが開閉するたびに、捜査員の厳しい視線が向けられていたのだ。

「関東の巨大組織・住吉会が小川修司会長以下、最高幹部とともに六代目山口組へ『時候の挨拶』に訪れたのです。六代目山口組には、全国の親戚・友好団体が年２回、夏とこの時期に『時候の挨拶』に訪れています。

12月1日には、静岡市の六代目山口組の直系組織で関東の親戚・友好団体である稲川会、松葉会、双愛会のトップ（一部代理）が最高幹部とともに挨拶を行っており、２日には愛知県瀬戸市の直系組織で西日本地区の親戚・友好５団体のトップが最高幹部とともに挨拶を行っています。

住吉会は親戚関係にはありませんが、先代会長と司忍組長（83）の個人的関係が深かったことから、現在も友好的な付き合いが継続していると思われます」（ヤクザ業界に精通しているジャーナリスト）

正午前、正門のシャッターが開き、「いらっしゃいました！」という幹部組員の声に迎えられるように車列３台が到着。前後をガードされた真ん中のベンツから司組長が降り立った。小川会長ら住吉会一行の出迎えのためだ。

30分ほど経った午後12時半には、小川会長ら一行を乗せた車列が到着。シャッターがすぐに閉まったため、中の様子は確認できなかったが、十数分後にシャッターが開くと、温和な表情で談笑し、見送る司組長の姿が確認できた。司組長は、１日の関東の親戚・友好団体の挨拶にも姿を見せており、終始上機嫌で笑みをこぼす姿が確認されている。

「ヤクザ社会の『平和共存』を推進する六代目山口組にとって、年２回の親戚・友好団体の訪問はその象徴的な行事です。分裂抗争に対して終結宣言を出した今年は六代目山口組にとって『節目の年』。他団体との外交戦略は、今後より重みが増していくと思われます」（同前）

連日見せた表情からは、外交が円滑に進んだことへの充実感が漂っていた。