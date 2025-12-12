高級車のバンパーかと思ったら、80万円近いサウンドバーでしたか…
クラフトマンシップの権化。
デンマークのオーディオブランドBang＆Olufsen（B&O）から、なんともプレミアムなサウンドバーが登場しました。といっても、同社のサウンドバーの中では比較的手頃な部類でして…。
空間オーディオを狙い撃ち
その名は「Beosound Premiere」。なんとこのデザインでサウンドバーなんです。アルミニウム製の芸術作品か、はたまた高級車のバンパーと言われても納得できちゃいそう。
肝心のサウンドについては、空間オーディオ表現を強く意識。
10基のカスタムドライバーと高さ方向専用のアップファイアリングドライバーの組み合わせにより、没入感の高いサウンドを実現。Wide Stage technologyなる特許出願中の立体音響手法も採用されているとか。
アプリからはリスニングポジションの設定も可能で、サウンドバー正面のほか、斜めの位置から聞く場合も想定済み。総じて、B&Oが本気出して作った空間オーディオ特化のサウンドバーといった感じですね。
価格は通常モデルが74万7000円。立体加工されたオーク材をあしらったモデルは91万5000円。ワオ…な価格ですけど、170万円とか260万円のサウンドバーもあるのがB&Oですから。
プレミアムな一台は、サウンドだけでなく空間すらも上質にする。これは紛れもない事実ですし、オーディオとインテリアを融合させたい人にとって、この価格はわりと現実的な気がします。わりと、ね！
