Image: Bang & Olufsen

クラフトマンシップの権化。

デンマークのオーディオブランドBang＆Olufsen（B&O）から、なんともプレミアムなサウンドバーが登場しました。といっても、同社のサウンドバーの中では比較的手頃な部類でして…。

空間オーディオを狙い撃ち

Image: Bang & Olufsen

その名は「Beosound Premiere」。なんとこのデザインでサウンドバーなんです。アルミニウム製の芸術作品か、はたまた高級車のバンパーと言われても納得できちゃいそう。

Image: Bang & Olufsen

肝心のサウンドについては、空間オーディオ表現を強く意識。

10基のカスタムドライバーと高さ方向専用のアップファイアリングドライバーの組み合わせにより、没入感の高いサウンドを実現。Wide Stage technologyなる特許出願中の立体音響手法も採用されているとか。

アプリからはリスニングポジションの設定も可能で、サウンドバー正面のほか、斜めの位置から聞く場合も想定済み。総じて、B&Oが本気出して作った空間オーディオ特化のサウンドバーといった感じですね。

Image: Bang & Olufsen

価格は通常モデルが74万7000円。立体加工されたオーク材をあしらったモデルは91万5000円。ワオ…な価格ですけど、170万円とか260万円のサウンドバーもあるのがB&Oですから。

Image: Bang & Olufsen

プレミアムな一台は、サウンドだけでなく空間すらも上質にする。これは紛れもない事実ですし、オーディオとインテリアを融合させたい人にとって、この価格はわりと現実的な気がします。わりと、ね！

Source: Bang & Olufsen