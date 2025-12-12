JCB、モバイル即時入会サービス入会者向けに「iPhoneマイナンバーカード」の本人確認導入
JCBは、モバイル即時入会サービス(モバ即)で新規入会する会員向けに、MyJCBアプリで「iPhoneのマイナンバーカード」を利用した本人確認を導入した。
MyJCBアプリの本人確認で「iPhoneのマイナンバーカード」が利用可能
モバ即とは、カードの申し込みから最短5分程度で審査が完了し、カードを受け取る前に、ネットショッピングや店頭で利用できる入会方法のこと。
モバ即で入会した会員がMyJCBアプリを利用する場合には、初回ログイン時に本人確認が必要だが、「iPhoneのマイナンバーカード」を利用することで、自身の写真の撮影や本人確認書類の読み取りをする必要なく、より簡単・便利・安全に本人確認を実施できる。
会員は「Appleウォレットで本人確認」ボタンをタップし、Face IDまたはTouch IDで認証することで情報が共有される。
「iPhoneのマイナンバーカード」での本人確認手順
