角田は来季テスト＆リザーブドライバーに

自動車レースF1のレッドブルに所属していた角田裕毅は、来季テスト＆リザーブドライバーに役割を変える。最終戦のアブダブGPでひとまずの“ラストラン”を終えた。チーム公式SNSで投稿された写真に、ファンも反応している。

今季の正ドライバーとしての役割を終えた角田。最終戦を終え、チームは様々な写真や動画を共有してきたが、日本時間11日には大規模ショットが公開された。

マシンの前に主役として立った角田と同僚フェルスタッペンを、1000人はいようかという程のスタッフたちが取り囲んでいる。

今季終了となり、チームで撮った写真のようだ。レッドブル公式X、インスタグラムに公開され、海外ファンからは様々なコメントが書き込まれた。

「マックスとユウキが見られて嬉しい。なんてチームだ」

「最後にユウキを見られた」

「ユウキを恋しく思うわ」

「ユウキが可愛すぎる」

「ヘルムートはどこだ？」

「レッドブルとしてのユウキの最後の写真か」

来季はリザーブに立場を変える角田。いったん正ドライバーから離れることを惜しむ声も多数上がった。



（THE ANSWER編集部）