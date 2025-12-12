「黒が似合わない」→“この色”試してみて！【ZARA】大人がこなれる「チャコールトップス」

ベーシックで使いやすいけれど、「黒」が似合わない……。黒に代わるダークトーンなら、こなれ感と上品見えも狙える「チャコール」に注目してみて。今回は、【ZARA（ザラ）】から登場したチャコールのきれいめトップスをご紹介。ニュアンス感のある色味でこなれたコーデに導いてくれるチャコールのアイテムは、冬の一軍になりそうです。

シンプルなのに存在感があるドレープトップス

【ZARA】「フロントドレープ入りＴシャツ」\3,590（税込）

フロントにドレープディテールが施されたひとクセありなTシャツ。上品で落ち着いた雰囲気のチャコール色も、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。シンプルながらも1枚で存在感があり、手持ちのパンツやスカートを合わせるだけでサマ見えするかも。程よく体にフィットするため、キャミワンピやジャンスカのインナーとしてもグッド。

着まわし重視ならプレーンなクルーネックセーターを

【ZARA】「ソフトタッチニットセーター」\6,290（税込）

ニットのチクチク感が苦手な人は、ソフトタッチのセーターを試してみて。公式サイトには「ソフトな肌触りの生地」とあり、ストレスフリーに着られそうです。ベーシックなクルーネックデザインなので、1枚ではもちろんレイヤードスタイルにもぴったり。上品見えが狙えるセーターは、プライベートだけではなくオフィスシーンにもマッチしそう。

