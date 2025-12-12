チョコ好きに届けーーーッ！！【ファミマ】コーヒーのお供にいかが？「新作ケーキ」

【ファミリーマート】から、チョコ好きによるチョコ好きのためのチョコづくしの祭典がスタート。「ファミマがチョコだらけ」キャンペーンでは、ひとくちで3度のしあわせを感じられるというチョコスイーツがラインアップ。今回は、そのなかでも「ケーキ」に注目してご紹介します。

見た目がかわいい！「チョコのミルクレープ」

何層にもなった美しい見た目と、トップのデコレーションが目を引くこちらは「ショコラミルクレープ」です。生地・ホイップにチョコが使われているほか、クレープ生地とホイップの間にパリッと食感のチョコを入れることで食感のアクセントになっています。@sujiemonさんいわく、生地は「濃厚でフワッと消える」食感とのこと。ミルクレープ好きは要チェックです。

クオリティ高すぎ「ドーム型チョコケーキ」

スイーツブロガーの@sujiemonさんのイチオシは、こちらの「濃厚ショコラドームケーキ」です。\395（税込）とコンビニスイーツのなかではちょっぴりお高めですが、クオリティは超本格的。ボトムにガトーショコラ生地、その上にガナッシュ入りのチョコクリームを重ねて1番上はチョコソース入りのチョコムースと、どこを食べてもチョコを感じられる構成になっています。

ごほうびスイーツにもおすすめ

断面はこんな感じになっています。@sujiemonさんいわく「超しっとりの濃密感のある食感」とのこと。ガトーショコラ・ガナッシュ・クリーム・ムースと、同じチョコでもいろいろな味・食感が楽しめるため最後まで飽きずに食べられそう。ちょっとした手土産・差し入れや頑張った日のごほうびスイーツにもぴったりです。

切り株みたい「チョコロールケーキ」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「どっしり濃厚」「一個でしっかり満足感」と絶賛するこちらは「濃厚ショコラロール」です。リッチな味わいのチョコクリームをとチョコソースをしっとりとしたチョコ生地で巻き、さらにそれをチョコでコーティングしています。チョコ好きにはたまらない1品です。販売価格は\320（税込）です。ほかにも、クリスピーチョコサンドやチョコクロワッサンドーナツなどいろいろなチョコスイーツがあるので、合わせてチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A