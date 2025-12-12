「株で楽して儲けたい？」→凄腕投資家の答えが正論すぎて、ぐうの音も出ない

1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は24億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。

孤独を恐れず、群れることを拒む「一匹狼」の流儀

かつて証券会社の店頭で株を売買していたときには、顔なじみの投資家もいましたが、ネット取引になってからは頻繁に会う投資家仲間というのは、ほとんどいなくなりました。

いま、誰かの情報を参考にするということはありません。

専門家の能書きより「現場の違和感」を信じる

日経CNBCに出てくるキャスターやアナリストも随分もっともらしいことを言いますが、もし彼らの言うことが全部当たるなら、いまごろ彼らは大儲けしていますよ。

それができないからキャスターやアナリストをやっているわけです。なので、個人的には信じていません。「たまにはいいことも言うじゃないか」と思うことがあるくらいです。

借り物の知恵では生き残れない「自己責任」の世界

結局、信じられるのは自分だけです。証券会社の人間の言葉を信じて、そのとおりに買ったとしても、自分の何が成長するんでしょうか。

そんなビギナーズラックで儲けて、そこで株をやめるならまだしも、そういう人は自分の頭を使わない株の売買を繰り返し、いずれ大きく失敗するはずです。空売りで失敗した日には、目も当てられません。

「思考停止」の人間には残酷すぎる相場の現実

「株で楽して儲けたい」と考える人は多いと思います。でも、私に言わせると、そう考えている人は株に手を出さないほうがいいです。ましてやデイトレードにはね。

自分の頭を使うことができないのであれば、普通にどこかで雇われて働くほうがいいと思いますね。たいして頭を使わなくたって、毎月決まった給料をもらえるわけですから。

