¡ÚÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç»ñ»º50²¯±ß¡Û²¯¤ò²Ô¤°Åê»ñ²È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¤¹¤´¤¤²Ô¤®Êý
¡Ö°ìÈÖÌÙ¤«¤ëÊýË¡¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç»ñ»º50²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ë3¤Ä¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤ò½é¸ø³«¡½¡½Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°å»Õ ·ó ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÉã¤¬°¦Ì¼¤ËÊû¤²¤ëÃø½ñ¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢49ºÐ¤ÇÇÙ¤È´ÎÂ¡¤Ø¤Î¤¬¤óÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â51ºÐ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿Åê»ñË¡¤ò°¦Ì¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ»ØÆî¡£ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤3¤Ä¤ÎÅê»ñË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ßÌµ¤·¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃø¼Ô¤è¤ê¡Ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´üÂÔÃÍ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë
¡ÖËÜÌ¿¡×¤ÎÅê»ñÀïÎ¬
ËÍ¤ÎÅê»ñË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÅê»ñË¡¤Ï¡Ö¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¡×¡£
·Êµ¤¤Î½Û´Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹õ»ú¤ÈÀÖ»ú¤ò¼þ´üÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤¹ÌÃÊÁ¤òÇäÇã¤¹¤ë¡£Íø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤Åê»ñË¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÃ»¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡×
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÅê»ñË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¡×¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤¬°ìÈÖÌÙ¤«¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤ì¤Ê¤é¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£
Êª»ö¤Ë¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö´ðËÜ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÊÙ¶¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö±þÍÑÌäÂê¡×¤ò²ò¤±¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â²ò¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤¬¡Ö´ðËÜÌäÂê¡×¤ËÅö¤¿¤ë¡£
Èæ³ÓÅªÆñ°×ÅÙ¤ÎÄã¤¤¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤¬¤°¤ó¤È¹â¤Þ¤ë¡£
Åê»ñ¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¤ë¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅê»ñ¼êË¡¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤Î³ô¤âÇã¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£
Íø±×¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¡Ö²Ô¤®¤ÎÇÛÊ¬¡×
¼ÂºÝ¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ëÌÙ¤±¤Î³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô10¡ó¡¢¼ý±×¥Ð¥ê¥å¡¼³ô10¡ó¡¢¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ô80¡ó¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
