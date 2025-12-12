¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡È¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î½¬´·
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¡½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤ß¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¿´¿È¤¬¹ÅÄ¾¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÏµÕ¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¡×¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÍýÍ³¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÏ¤ß¡×¤Ï½¸Ãæ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ÎÏ¤ß¤Ï¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë¤âÍ¾·×¤ÊÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ãí°Õ¤¬Ê¬»¶¤·¡¢»×¹Í¤¬¶¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¡×¤Ç¿´¤¬À°¤¦
¡¡Í¾·×¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¯¤È¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¼«Á³¤Ê½¸Ãæ¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä·Ý½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï½¸Ãæ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÏÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂÁ©ÊýË¡¡Ö¸ÆµÛ¤È¾®µÙ·Æ¡×
¡¡ÎÏ¤òÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤ÈµÙ·Æ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¼¸ÆµÛ¤ò¿ô²ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤ß¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹©É×¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤³¤½¡¢¼«Á³¤Ê½¸Ãæ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¾·×¤ÊÎÏ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£