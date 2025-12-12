冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。12月20日から26日ごろにかけては寒気の影響を受けにくく、全国の広範囲で平年より気温が高くなるでしょう。北日本太平洋側や関東・東海では、低気圧の影響を受けやすい時期があり、この先1か月の降水量が多くなりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、12月20日から26日ごろにかけて、冬型の気圧配置の頻度が低く、例年よりくもりや雪（または雨）の日が少ない見込みです。北日本太平洋側では、12月20日から26日ごろにかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月13日から19日ごろにかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。12月20日から26日ごろにかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。12月27日から1月9日ごろにかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北日本海側は「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側で「平年並みか少ない」見込みです。東北日本海側では「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「平年並みか少ない」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、12月20日から26日ごろにかけて、冬型の気圧配置の頻度が低く、例年よりくもりや雨（または雪）の日が少ない見込みです。関東甲信・東海では、12月20日から26日ごろにかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月13日から19日ごろにかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。12月20日から26日ごろにかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。12月27日から1月9日ごろにかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか少ない」でしょう。関東甲信では「平年より多い」見込みです。東海では「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、北陸では「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年より少ない」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、12月13日から19日ごろにかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、くもりや雨（または雪）の日が少ない見込みです。西日本太平洋側では、12月13日から19日ごろにかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

12月13日から19日ごろにかけての気温は、近畿・中国・四国・九州南部で「平年並み」でしょう。九州北部では「平年より高い」見込みです。12月20日から26日ごろにかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。12月27日から1月9日ごろにかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の近畿北部・山陰の降雪量は「平年より少ない」でしょう。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、12月13日から19日ごろにかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月13日から19日ごろにかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。12月20日から26日ごろにかけての気温は、奄美では「平年より高い」でしょう。沖縄では「平年並みか高い」見込みです。12月27日から1月9日ごろにかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

・北日本 12/13→1/12

札幌 2.0℃→-0.5℃

青森 4.5℃→1.7℃

仙台 8.4℃→5.5℃

・東日本 12/13→1/12

新潟 8.8℃→5.4℃

東京 12.2℃→9.8℃

名古屋 11.9℃→9.4℃

・西日本 12/13→1/12

大阪 12.4℃→9.8℃

広島 12.1℃→10.0℃

高知 14.4℃→12.3℃

福岡 12.6℃→10.3℃

鹿児島 15.3℃→13.1℃

・奄美、沖縄 12/13→1/12

名瀬 19.8℃→17.9℃

那覇 21.7℃→19.9℃

■1か月予報（12月13日から1月12日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :20％・30％・50％

東日本 :20％・30％・50％

西日本 :20％・30％・50％

奄美・沖縄:30％・30％・40％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40％・40％・20％

北日本（太平洋側）:20％・30％・50％

東日本（日本海側）:40％・40％・20％

東日本（太平洋側）:20％・30％・50％

西日本（日本海側）:30％・40％・30％

西日本（太平洋側）:30％・30％・40％

奄美・沖縄 :30％・40％・30％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20％・40％・40％

北日本（太平洋側）:40％・40％・20％

東日本（日本海側）:20％・40％・40％

東日本（太平洋側）:30％・30％・40％

西日本（日本海側）:20％・40％・40％

西日本（太平洋側）:20％・40％・40％

奄美・沖縄 :20％・40％・40％

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40％・40％・20％

東日本（日本海側）:50％・30％・20％

近畿北部・山陰:50％・30％・20％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）