オートサロンにチューンドM2 CSを出展

ビー・エム・ダブリューは、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催されるチューニングカー文化の祭典『東京オートサロン2026』に出展することを発表した。

【画像】東京オートサロン2026BMWブースのイメージとBMW M2 CS 全76枚

BMWブースでは、BMWのハイパフォーマンスモデル『BMW M』の各モデルに、正規ディーラーでもあまり目にすることがないBMW純正チューニング・パーツ『BMW Mパフォーマンス・パーツ』が装着されて展示される。



東京オートサロン2026BMWブースのイメージ。 BMW

特にハイライトとなるのは、先のジャパンモビリティショー2025においてジャパン・プレミアとして登場した『BMW M2 CS』をベースにチューニングされた車両が展示されることだろう。

今夏より新たなブランド・コンセプトである『ジェン・エム（GEN M）』を掲げ、『走り方は、生き方だ。』をテーマにマーケティング展開しているBMW M。

今回の東京オートサロンのBMWブースにおいて、その世界観を余すことなく表現するという。

また、期間中は定期的にレーシング・ドライバーによるトークショーや、『BMW Mモデルの優位性』、『BMWモータースポーツ』、『BMW純正部品の重要性』、『BMW正規ディーラーにおけるサービスの魅力』などを紹介する多くのコンテンツが発信される。

展示予定モデルとイベント概要

■BMWブース展示モデル

・BMW M2 CS（日本初公開モデル、Mパフォーマンス・パーツ装着モデル）

・BMW M5 M xドライブ・ツーリング（2026年BMW＆MINI Racing先導モデル）

・BMW M3 M xドライブ（Mパフォーマンス・パーツ装着モデル）

・BMW X7 M60i xドライブ（Mパフォーマンス・パーツ装着モデル）



■東京オートサロン2026概要

名称：TOKYO AUTO SALON 2026

会期：2026年1月9〜11日

会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）

主催：東京オートサロン事務局



