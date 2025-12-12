妻夫木聡、“撮了”の佐藤浩市と熱く抱き合う「父のような存在でした」 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』での共演回顧でファン感慨「名コンビでした」「めっちゃいい写真」
俳優の妻夫木聡が10日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）で共演した俳優・佐藤浩市のクランクアップ時の様子を伝えるとともに、佐藤への思いを記した。
【写真】「名コンビでした」「めっちゃいい写真」“撮了”の佐藤浩市と熱く抱き合う妻夫木聡 ※6枚め
本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写化したもので、映像化にあたってはJRAが全面協力。実際の競馬場で撮影を行うなど、映像の迫力にもこだわっている。
妻夫木（栗須栄治役）と佐藤は（山王耕造役）は、“二人三脚”で競馬事業に情熱を注ぐ登場キャラクターたちを熱演している。
投稿では「浩市さんは、スタッフキャストみんなにとって父のような存在でした 厳しいけど、温かくて、いつも見守ってくれてた」と、佐藤の人柄や現場での立ち居振る舞いについて話し、佐藤のクランクアップ時の様子を紹介。
写真には、妻夫木が大きな花束を手渡しする姿や佐藤に抱きつき達成感を共有するエモーショナルなシーンがとらえられており、なかには妻夫木が口元に手を当て感涙しているような姿もあった。
妻夫木は「浩市さん、ありがとう」と感謝を伝えるとともに、最後には「社長!!」と佐藤を役柄で呼びかけた。
コメント欄には「懐の深い最高の社長さんでした！こんな社長の元で働きたいと心から思いました！」「2人のかけ合い最高でした」「ぶっきー、こっそり涙をぬぐっているね」「めちゃ良い写真」「最終回めちゃくちゃ寂しい 山王耕三さんが、佐藤浩一さんで良かったです。社長と栗須さんの雰囲気が好きでした」「名コンビでした、もっと観たかった…もっと共演してください」などと、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
なお、ドラマは14日に最終回を迎える。
【写真】「名コンビでした」「めっちゃいい写真」“撮了”の佐藤浩市と熱く抱き合う妻夫木聡 ※6枚め
本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。
妻夫木（栗須栄治役）と佐藤は（山王耕造役）は、“二人三脚”で競馬事業に情熱を注ぐ登場キャラクターたちを熱演している。
投稿では「浩市さんは、スタッフキャストみんなにとって父のような存在でした 厳しいけど、温かくて、いつも見守ってくれてた」と、佐藤の人柄や現場での立ち居振る舞いについて話し、佐藤のクランクアップ時の様子を紹介。
写真には、妻夫木が大きな花束を手渡しする姿や佐藤に抱きつき達成感を共有するエモーショナルなシーンがとらえられており、なかには妻夫木が口元に手を当て感涙しているような姿もあった。
妻夫木は「浩市さん、ありがとう」と感謝を伝えるとともに、最後には「社長!!」と佐藤を役柄で呼びかけた。
コメント欄には「懐の深い最高の社長さんでした！こんな社長の元で働きたいと心から思いました！」「2人のかけ合い最高でした」「ぶっきー、こっそり涙をぬぐっているね」「めちゃ良い写真」「最終回めちゃくちゃ寂しい 山王耕三さんが、佐藤浩一さんで良かったです。社長と栗須さんの雰囲気が好きでした」「名コンビでした、もっと観たかった…もっと共演してください」などと、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
なお、ドラマは14日に最終回を迎える。