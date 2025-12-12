自宅の駐車場から車を出そうとした際に壁にこすってしまった女性が、一連の出来事を夫にLINEで伝えたところ返ってきたという優しい一言がXに投稿され、話題となっています。投稿したのは、2児の母・きゃん（@can_mamachan）さん。車を思いきりこすってしまったことをLINEで謝ると、すぐに届いた夫の返信は、「皿洗いしない人は皿を割らないように、毎日送迎して車運転してくれてるから運悪く擦ったわけで。ママちゃんが頑張ってくれてるからこそ起きたことだから、気に病まないように」という、ミスを責めるのではなく日々の頑張りをまるごと肯定する言葉でした。実際のLINEのやり取りを載せた投稿は692万表示され、10万もの「いいね」が寄せられるなど、大きな反響を呼んでいます。



【写真】車をこすった！怒られると思ったら、夫からの返信は…

その悲劇は、きゃんさんが子どもたちを保育園に送ろうとした朝に起こりました。



「車を出そうとした時に自宅の駐車場の壁にこすってしまったんです。普段ならいない郵便屋さんの車がちょうど向かい側に止まっていて、『お先にどうぞ』と譲られたことで焦ってしまって。後部座席では0歳の下の子が大声で泣いていて、気づいた時には“ギーッ、ゴン”という音がしていました」



慌てて確認すると、1カ所だと思っていた傷が約1メートル。きゃんさんは、車をぶつけたのは今回が初めてで、「保育園の先生にも『お母さん大丈夫？』と心配されるほど真っ青だったみたいです」と当時を振り返ります。



パニックのまま夫にLINEで謝ると、返ってきたのは思いがけない言葉でした。



「すごく気に入って購入した車だったので、怒られても当然だと思っていました。せめて『しょうがないね』くらいかなと思っていたのですが、『謝らなくていいよぉ』や『ママが頑張ってくれてるからこそ起きたことだから気に病まないで』と返ってきて。本当に救われました」



夫の帰宅後、きゃんさんが改めて謝ると、夫は「人じゃなくてよかったね」「一人でかわいそうだったね」と言ってくれたといいます。



「そこまで思いやってくれるなんて、正直びっくりしました。夫も昔こすったことがあるけど、すぐ周りに助けてくれる人がいた。今回は私が一人だったから“かわいそうだったね”って言ってくれたんです」



事故のショックだけでなく、「一人で心細かっただろう」と気持ちにまで寄り添ってくれた夫の言葉に、きゃんさんは改めて優しさを感じたといいます。



しかし普段の夫は、特別ポジティブな人というわけではないそう。



「落ち込んでいることもありますが、7歳年上でいろんな経験をしてきた分、家族には同じ思いをさせたくないと思ってくれているのだと思います。素敵な年の重ね方だなと感じます」と、きゃんさんは話します。



そんなきゃんさん夫婦が大切にしているのは、「ありがとう」や「ごめんなさい」などをきちんと言葉で伝えること。



「ご飯の時に『おいしいよ、ありがとう』って言われるだけで気持ちが上がります。まずは親が“言葉で伝える大切さ”を見せることで、子どもたちにも自然に口に出せる人になってほしいなと思っています」



投稿には、「良い旦那さんだ」「私の夫と交換してください」「100万点の返事」「神」など、夫の対応を称賛するコメントが相次ぎました。



今回の反響については、「実は通知を切っていて…。朝起きたらとんでもないことになっていて驚きました」と、きゃんさん。



「しかも夫は私がXをしていることも知らないので、あまりの反響の多さに夫にはちょっと言えずにいます。でも普段は夫を自慢する機会もないので、『素敵な人だね』とコメントをいただけて、夫の頑張りが世に認められたような気持ちでうれしいです。もともと“この人と結婚してよかった”と思っていましたが、改めて幸せを実感しました」



最後に、夫婦円満の秘訣を尋ねました。



「お互いにマイナスなことを気楽に話せる間柄でいたいなと常に思っています。結婚当初はなかなかそれができなくて…。でも今は夫婦としてのステップを一つ登ることができて、いろんなことを気軽に話してサポートし合えるいい関係です」