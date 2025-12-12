長期休みに行きたい「栃木県の穴場秘境」ランキング！ 2位「霧降の滝」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の長期休暇が視野に入る12月初頭は、喧騒から離れて静かに過ごせる旅先を探す人が増えてきます。観光地として有名な場所も魅力的ですが、自然に包まれた“穴場秘境”でゆったりとリフレッシュする時間は、特別な思い出になるもの。今回は、長期休みにこそ訪れたい隠れた名スポットを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜29日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休暇に行きたい「栃木県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：霧降の滝／48票霧降の滝は、栃木県日光市にある日光三名瀑の1つに数えられる名瀑です。上段25m、下段26mの二段になっており、全体で約75mの高さを誇ります。その名の通り、水が岩に当たって霧状になり、辺り一面に飛び散る様子が特徴的で、幻想的な雰囲気を醸し出しています。特に新緑や紅葉の季節は、豊かな自然の中に白い滝の流れが映え、訪れる人々を魅了します。滝全体を一望できる観瀑台が整備されており、その雄大な景色をゆっくりと堪能できます。
回答者からは「日光で温泉を楽しんだりして、こちらの高い滝も見に寄れるかなと思った」（30代女性／大阪府）、「滝から見下ろす風景が綺麗なので選びました」（30代男性／京都府）、「日光三名瀑のひとつ。霧降川へと流れていく滝が二段に重なっているため流れの強弱の幅が変わって面白い」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
1位：龍王峡／70票龍王峡は、鬼怒川温泉と川治温泉の間にある、約3kmにわたる雄大な渓谷です。約2200万年前に海底火山活動によって噴出した火山岩が、鬼怒川によって侵食されて形成されました。遊歩道が整備されており、壮大な渓谷美を散策しながら楽しめます。特に紅葉の季節は、白い岩肌とエメラルドグリーンの川、そして鮮やかに色づいた木々のコントラストが美しく、絶景を作り出します。鬼怒川温泉や川治温泉からも近く、長期休暇のドライブやハイキングに最適な、関東有数の秘境スポットです。
回答者からは「鬼怒川と奇岩怪石の織りなす不思議な景色を見てみたいから」（50代女性／京都府）、「渓谷美が広がり、吊り橋や滝も点在。ハイキング感覚で自然散策でき、混雑も少なめで落ち着いた時間を過ごせそう」（30代女性／秋田県）、「渓谷沿いの遊歩道から滝や渓流を間近に観賞でき、ハイキング気分で秘境感を味わえる」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)